2 августа 2027 года жители десятков стран смогут наблюдать одно из самых редких астрономических явлений XXI века. Полная фаза затмения продлится более шести минут, а миллионы людей отправятся в путешествие, чтобы увидеть это событие своими глазами.

До одного из самых ожидаемых астрономических событий десятилетия остается меньше года. 2 августа 2027 года Луна полностью закроет Солнце над частью Европы, Северной Африки и Ближнего Востока. Благодаря необычно долгой полной фазе это затмение уже получило неофициальное название «затмение века», пишет Space.

Максимальная продолжительность полной фазы составит 6 минут 23 секунды. Это самое продолжительное полное солнечное затмение, которое можно будет наблюдать с суши, начиная с 1991 года. Более длительного события придется ждать до 2114 года.

Где можно увидеть полное затмение

Полоса полной фазы шириной около 258 километров пройдет через несколько стран. Тень Луны пересечет юг Испании, север Марокко, Алжира и Туниса, затем пройдет через Ливию, Египет, северо-восток Судана, Саудовскую Аравию, Йемен и северо-восток Сомали, после чего уйдет в Индийский океан.

Всего путь лунной тени по поверхности Земли займет около 3 часов 20 минут.

Одним из лучших мест для наблюдения считается Луксор в Египте. Именно неподалеку от этого города наступит момент наибольшей продолжительности затмения. Кроме того, регион отличается очень высокой вероятностью ясной погоды, что особенно важно для астрономических наблюдений.

Почему именно Луксор

Для многих путешественников поездка на затмение станет возможностью совместить редкое природное явление с посещением памятников Древнего Египта. В Луксоре находятся знаменитые Луксорский и Карнакский храмы, Аллея сфинксов, Долина царей, храм Хатшепсут и Колоссы Мемнона.

Однако наблюдателям придется учитывать и климатические условия. В начале августа дневная температура здесь может достигать 43 градусов, поэтому организаторы туристических поездок, вероятно, будут выбирать площадки рядом с гостиницами и другими местами, где можно укрыться от жары.

Где шансы увидеть затмение выше всего

Главным врагом любителей затмений традиционно остается облачность. Именно поэтому Египет считается одним из самых привлекательных мест для наблюдений: вероятность ясного неба здесь чрезвычайно высока.

Популярными направлениями также, вероятно, станут юг Испании, Гибралтар, север Марокко и специальные круизы, которые позволят наблюдать затмение с моря.

По данным Timeanddate, в зоне полной фазы окажутся около 88,9 миллиона человек. Для сравнения, знаменитое полное солнечное затмение в США в апреле 2024 года было доступно примерно втрое меньшему числу жителей.

Что увидят жители Латвии

Полностью закрытого Солнца в Латвии не будет, однако жители страны смогут наблюдать частичное солнечное затмение.

В Риге оно начнется 2 августа 2027 года в 11:39, максимальная фаза наступит в 12:25, а завершится явление в 13:10. Максимальная величина затмения составит 0,259, то есть Луна закроет примерно четверть солнечного диска.

Для наблюдения даже частичного затмения необходимо использовать специальные защитные фильтры или очки — смотреть на Солнце без них опасно для зрения.

Какие затмения будут дальше

После события 2 августа 2027 года полные солнечные затмения пройдут:

22 июля 2028 года — Австралия, Новая Зеландия, остров Рождества и Кокосовые острова;

25 ноября 2030 года — Намибия, Ботсвана, ЮАР, Лесото и Австралия;

14 ноября 2031 года — преимущественно над Тихим океаном;

30 марта 2033 года — Россия и Аляска;

20 марта 2034 года — Египет, Саудовская Аравия, Индия, Китай и ряд стран Африки и Ближнего Востока;

2 сентября 2035 года — Китай, Северная Корея и Япония;

13 июля 2037 года — Австралия и Новая Зеландия.

Полное солнечное затмение 2027 года станет одним из самых заметных астрономических событий XXI века и, вероятно, привлечет миллионы наблюдателей со всего мира.