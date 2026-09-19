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Искусственный интеллект пошел в кибератаку 0 153

Техно
Дата публикации: 19.09.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Человек за компьютером

Человек решил прибегнуть к помощи искусственного интеллекта

В одном из случаев ИИ даже подобрал пароли к системе.

Модель искусственного интеллекта (ИИ) Google Gemini в ходе тестирования в сфере кибербезопасности совершила кибератаки на три реальных компании, сообщает издание The Wall Street Journal.

В одном случае ИИ подобрал пароли для доступа к защищенной системе. В двух других случаях он нашел учетные данные в открытых источниках и с их помощью проник в системы компаний. Во всех трех случаях Gemini прекращал работу в тот момент, когда "понимал", что проник в систему реальной компании, а не тестовую среду. Затронутые организации были проинформированы, заверили в Google.

Инциденты произошли в мае и были обнаружены в июле. Вымышленная компания в тестовой среде носила то же название, что и реальная, а доступ в интернет оказался непреднамеренно открыт.

Google стал уже четвертым разработчиком ИИ, чьи программы продемонстрировали подобное поведение (ранее кибератаки на реальные компании уже совершили модели OpenAI, Anthropic и Meta).

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#искусственный интеллект #безопасность #технологии #компании #google #кибербезопасность
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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