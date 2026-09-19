В конце 2026 года NASA планирует отправить на Луну сразу три автономных лунохода, которые смогут самостоятельно исследовать поверхность спутника, обмениваться данными и принимать решения без постоянных команд с Земли. Если технология подтвердит свою эффективность, она может изменить подход к будущим космическим экспедициям.

NASA готовится провести одну из самых необычных роботизированных миссий последних лет. В рамках проекта CADRE (Cooperative Autonomous Distributed Robotic Exploration) на Луну впервые отправят сразу три автономных лунохода, которые будут работать как единая команда практически без участия операторов на Земле, пишет IFLScience.

Каждый аппарат размером примерно с переноску для домашних животных оснащен солнечными батареями, камерами, георадаром и системой искусственного интеллекта, позволяющей самостоятельно ориентироваться на местности. После посадки в районе Рейнер Гамма роботы займутся созданием трехмерной карты поверхности и исследованием того, что находится под лунным грунтом.

Главная особенность миссии заключается не в самих луноходах, а в принципе их работы. Вместо постоянного дистанционного управления специалисты будут задавать лишь общую цель.

«Единственная команда, которую они получают, — например: "Исследуйте этот район". Всё остальное луноходы решают сами: когда начать движение, какой маршрут выбрать и как объехать препятствия», — рассказал руководитель миссии CADRE из Лаборатории реактивного движения NASA Жан-Пьер де ла Круа.

После получения задания один из аппаратов автоматически становится ведущим. Он распределяет территорию между остальными роботами, после чего каждый самостоятельно выбирает безопасный маршрут, проводит съемку и передает результаты своим «напарникам». Затем данные объединяются в единую карту исследуемой местности.

Почему это непросто

Автономная работа на Луне значительно сложнее, чем может показаться. Из-за отсутствия атмосферы техника подвергается воздействию жесткой солнечной радиации, а температура поверхности днем может достигать 114 градусов Цельсия.

Чтобы избежать перегрева, луноходы будут работать короткими циклами: около 30 минут выполнять задания, затем отключаться, охлаждаться и подзаряжать аккумуляторы от солнечных батарей. После этого они вновь продолжат исследование.

Следующий шаг после Perseverance

Проект CADRE стал продолжением технологий, которые NASA уже использует на Марсе.

Марсоход Perseverance, работающий на Красной планете с 2021 года, уже способен самостоятельно преодолевать большую часть маршрута. По словам инженера NASA Марка Мэймона, сегодня более 90% всех длительных перемещений марсоход выполняет без участия операторов.

«Автономное управление стало основным способом выполнения длительных поездок», — отметил он.

Теперь специалисты хотят проверить, смогут ли сразу несколько роботов эффективно взаимодействовать между собой в экстремальных условиях Луны.

Миссия CADRE рассчитана примерно на 14 земных суток — именно столько продолжается один лунный день. За это время аппараты проведут серию экспериментов, которые помогут понять, насколько подобные технологии подходят для будущих исследовательских программ.

Если испытания окажутся успешными, в будущем подобные группы автономных роботов смогут готовить площадки для строительства лунных баз, искать полезные ресурсы и выполнять разведку еще до прибытия астронавтов.

Миссия CADRE станет первым испытанием, в котором группа луноходов будет действовать как самостоятельная команда, а не как машины, постоянно управляемые с Земли.