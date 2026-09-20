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Архитекторы разрабатывают типовые дома на Марсе. Что в них особого? 0 264

Техно
Дата публикации: 20.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дом на Марсе

ИИ

Исследователи из Гонконгского университета науки и технологий нашли необычный способ возведения жилищ на Красной планете.

Они выяснили, что сублимационная сушка, которую обычно применяют для сохранения скоропортящихся продуктов, может лечь в основу прочных и перерабатываемых марсианских построек, создаваемых на 3D-принтере. Главные компоненты — желатин и дрожжи. Результаты опубликованы в Chem Circularity. Метод требует так мало энергии, что превосходит большинство существующих технологий космического строительства. А дрожжи можно выращивать заново, даже если часть погибнет.

Первым людям на Марсе сразу придётся решать, где жить. Возводить что-либо на Красной планете куда сложнее, чем на Земле. Там почти вакуум, постоянная радиация и температура, нередко опускающаяся до −60 °C.

Состав смеси оказался простым: песок и липкое связующее. Чтобы надёжно скрепить мелкие камни, команда соединила желатин с лабораторными дрожжами. При смешивании микроорганизмы покрываются клейкими белками, похожими на те, что помогают мидиям удерживаться на подводных скалах. Затем состав выдавливают через сопло 3D-принтера в среду с низкой температурой и пониженным давлением. Вода мгновенно замерзает и переходит из льда в пар, а на выходе получается лёгкий пористый материал, напоминающий пенопласт, но при этом достаточно прочный.

Прочности хватит, чтобы построить здание высотой в 1 или 2 этажа на Земле, где сила тяжести в 3 раза выше, чем на Марсе. Значит, на Красной планете из такого материала можно без труда возвести многоэтажный дом. Об этом заявил Цзишэнь Цю, инженер Гонконгского университета науки и технологий.

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#космос #строительство #технологии #Марс #исследования
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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