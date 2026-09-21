Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Google получил штраф в 403 млн евро: что не устроило регуляторов ЕС 1 201

Техно
Дата публикации: 21.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Google
ФОТО: Unsplash

Ирландская комиссия по защите данных (DPC), выступающая ведущим регулятором Google в Европейском союзе, оштрафовала компанию на 403 млн евро за нарушения правил обработки данных о местоположении пользователей в рамках требований GDPR.

Ирландская комиссия по защите данных (DPC), действующая от имени Европейского союза, оштрафовала американскую технологическую компанию Google на 403 млн евро за нарушения, связанные с обработкой данных о местоположении пользователей, сообщает LETA со ссылкой на AFP.

В DPC сообщили, что нарушения требований Общего регламента ЕС по защите данных (GDPR) были допущены в период с мая 2018 года по февраль 2020 года.

Расследование было начато в феврале 2020 года. По его итогам комиссия пришла к выводу, что Google нарушила требования GDPR, касающиеся законности и прозрачности обработки данных о местоположении пользователей в своих веб-сервисах, мобильных приложениях и функции «История местоположений».

По данным регулятора, пользователи могли не знать, что сведения об их местонахождении используются, в частности, для персонализации рекламы и формирования выводов об их интересах.

Помимо денежного штрафа, комиссия обязала Google в течение шести месяцев привести обработку данных в соответствие с требованиями европейского законодательства и устранить выявленные нарушения.

×
#реклама #технологии #google
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Человек за компьютером
Изображение к статье: CADRE Moon Rovers Иконка видео
Изображение к статье: Человек и робот
Изображение к статье: солнечное затмение

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Обувь Converse
В мире
Изображение к статье: Скорая помощь
ЧП и криминал
Изображение к статье: Вакцинация от гриппа
Наша Латвия
Изображение к статье: Топливо
Бизнес
1
Изображение к статье: ДТП
ЧП и криминал
Изображение к статье: Осень
Наша Латвия
Изображение к статье: Обувь Converse
В мире
Изображение к статье: Скорая помощь
ЧП и криминал
Изображение к статье: Вакцинация от гриппа
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео