Ирландская комиссия по защите данных (DPC), выступающая ведущим регулятором Google в Европейском союзе, оштрафовала компанию на 403 млн евро за нарушения правил обработки данных о местоположении пользователей в рамках требований GDPR.

Ирландская комиссия по защите данных (DPC), действующая от имени Европейского союза, оштрафовала американскую технологическую компанию Google на 403 млн евро за нарушения, связанные с обработкой данных о местоположении пользователей, сообщает LETA со ссылкой на AFP.

В DPC сообщили, что нарушения требований Общего регламента ЕС по защите данных (GDPR) были допущены в период с мая 2018 года по февраль 2020 года.

Расследование было начато в феврале 2020 года. По его итогам комиссия пришла к выводу, что Google нарушила требования GDPR, касающиеся законности и прозрачности обработки данных о местоположении пользователей в своих веб-сервисах, мобильных приложениях и функции «История местоположений».

По данным регулятора, пользователи могли не знать, что сведения об их местонахождении используются, в частности, для персонализации рекламы и формирования выводов об их интересах.

Помимо денежного штрафа, комиссия обязала Google в течение шести месяцев привести обработку данных в соответствие с требованиями европейского законодательства и устранить выявленные нарушения.