Министерство экономики предлагает разрешить использование в Латвии системы помощи водителю Tesla FSD (Supervised), признав предварительное европейское одобрение типа, выданное в Нидерландах. Если решение будет принято, владельцы совместимых автомобилей Tesla смогут пользоваться этой функцией и в Латвии.

Министерство экономики подготовило предложение признать в Латвии предварительное европейское одобрение системы Tesla FSD (Supervised), которое в апреле этого года выдало нидерландское Управление по сертификации транспортных средств (RDW).

Если Кабинет министров поддержит инициативу, Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) должна будет в течение десяти рабочих дней завершить рассмотрение заявления Tesla и, при отсутствии оснований для отказа, принять решение о признании этого одобрения на территории Латвии.

В министерстве подчеркивают, что речь не идет о полностью автономном автомобиле.

«Одобренная в Европе версия FSD (Supervised) является системой помощи водителю, а не полностью автономным автомобилем. Водитель обязан постоянно контролировать дорожную обстановку и в любой момент быть готов взять управление на себя».

Это означает, что использование системы не освобождает водителя от ответственности. Пользоваться телефоном, отвлекаться от дороги или заниматься другими делами во время движения по-прежнему нельзя.

Фактически Латвия не будет самостоятельно сертифицировать новую технологию, а сможет опереться на уже проведенную в Нидерландах проверку.

Как отмечает Министерство экономики, RDW более 18 месяцев оценивало систему, анализировало методы сбора и обработки данных Tesla и продолжает контролировать ее работу после выдачи разрешения.

«Решение Латвии не должно основываться на гипотетических предположениях о безопасности технологии», — говорится в информационном сообщении министерства.

При этом CSDD все равно предстоит проверить документы и убедиться, что система соответствует требованиям, действующим в Латвии.

По данным министерства, сейчас европейская версия Tesla FSD уже разрешена в Нидерландах, Литве, Эстонии, Дании и Бельгии. Для каждой новой страны требуется отдельное признание выданного RDW одобрения до тех пор, пока Европейская комиссия не примет общеевропейское решение.

В документе также раскрывается история обращения Tesla. Компания направила просьбу о признании системы в Латвии еще 13 апреля, после чего Министерство сообщения и CSDD запросили дополнительные материалы, включая информацию о работе системы в зимних условиях. По утверждению Tesla, все необходимые документы были переданы, однако к концу июля официальное решение принято не было.

Министерство экономики обращает внимание, что сотрудничество с Tesla не ограничивается только системой помощи водителю. Компания уже участвует в проектах энергетической инфраструктуры в Латвии и в 2026 году начала прямую коммерческую деятельность на латвийском рынке.

По мнению министерства, признание европейского одобрения поможет сохранить репутацию Латвии как страны, открытой для инновационных технологий и инвестиций.