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В Латвии открыли набор на бесплатное обучение навыкам работы с ИИ 1 312

Техно
Дата публикации: 21.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: ИИ
ФОТО: Unsplash

До 1 октября жители Латвии могут подать заявку на участие в бесплатной программе обучения практическому использованию искусственного интеллекта AI Training Hub. Участники смогут получить сертификат Google AI Professional Certificate и освоить современные ИИ-инструменты.

Программа AI Training Hub, организованная обществом Riga TechGirls, рассчитана более чем на 1000 участников из Латвии.

Подать заявку могут как все желающие, интересующиеся искусственным интеллектом, так и работодатели, которые хотят развивать соответствующие навыки у своих сотрудников. Предварительные знания в области технологий не требуются, поэтому обучение подойдет как новичкам, так и тем, кто уже использует ИИ в работе.

По словам руководителя Riga TechGirls Анны Андерсоне, новые инструменты искусственного интеллекта появляются практически каждую неделю, однако главный вопрос для большинства пользователей заключается в том, какие из них действительно помогают в повседневной работе. Именно поэтому программа ориентирована прежде всего на практическое применение технологий.

Обучение будет проходить в удобном для участников темпе на платформе Coursera. Курс проводится на английском языке, при этом участники смогут получать поддержку от Riga TechGirls на латышском языке.

Программа охватывает решение реальных рабочих задач: поиск и анализ информации, работу с данными, подготовку текстов и визуальных материалов, разработку идей и планов, а также автоматизацию рутинных процессов. Кроме того, участники познакомятся с созданием собственных инструментов и приложений на базе искусственного интеллекта.

В ходе обучения будут использоваться сервисы Gemini, NotebookLM, Gemini for Google Workspace и Google AI Studio. Также участникам на три месяца предоставят подписку Google AI Pro.

Инициатива реализуется при поддержке программы Google.org AI Opportunity Fund, координируется организацией Talents For Tech и осуществляется сообществом Riga TechGirls, которое занимается развитием цифровых навыков, программ наставничества и профессионального сообщества в сфере информационных технологий.

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#образование #Латвия #искусственный интеллект #технологии #google #обучение
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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