В даркнете разгорелась необычная война между двумя известными киберпреступными группировками. ShinyHunters утверждает, что взломала инфраструктуру конкурентов из Cl0p и получила широкий контроль над их системами. Эксперты по кибербезопасности считают, что конфликт действительно может быть реальным.

«Теперь они фактически наши»

Как сообщает Reuters, группировка ShinyHunters, известная масштабными кражами корпоративных данных и цифровым вымогательством, заявила, что в пятницу, 18 сентября, обнаружила уязвимость в программном обеспечении, которым пользовалась Cl0p. Через неё хакерам якобы удалось проникнуть в системы конкурентов и получить значительный контроль над их инфраструктурой.

В разговоре с Reuters представители ShinyHunters сформулировали результат предельно коротко: «Теперь мы фактически ими владеем».

В субботу на даркнет-сайте Cl0p появилась надпись «Domain Seized By ShinyHunters» — «Домен захвачен ShinyHunters». Скриншот страницы сохранила исследовательская платформа eCrime.ch. Уже в воскресенье сайт Cl0p оказался недоступен.

Сама Cl0p на запросы журналистов не ответила. Поэтому Reuters подчёркивает: независимо подтвердить все заявления ShinyHunters о масштабах полученного доступа пока невозможно. Однако два специалиста по кибербезопасности, изучившие ситуацию, сообщили агентству, что противостояние выглядит настоящим. Один из экспертов отметил, что настолько открытая атака одной крупной киберпреступной группировки на другую встречается крайне редко.

Поссорились из-за особо ценного «оружия»

За эффектным захватом сайта скрывается более давний конфликт. По версии ShinyHunters, всё началось из-за неизвестной на тот момент уязвимости нулевого дня в Oracle E-Business Suite — программном обеспечении, используемом крупными компаниями.

ShinyHunters утверждает, что первой обнаружила эту уязвимость, однако затем сведения о ней попали к Cl0p. Последняя воспользовалась уязвимостью для масштабной кампании по краже корпоративных данных. По данным Reuters, атакам подверглись более 100 компаний.

Конфликт постепенно перерос в настоящую войну. По словам ShinyHunters, представители Cl0p пригрозили раскрыть личности нескольких участников конкурирующей группировки. В ответ ShinyHunters пригрозила обнародовать внутреннюю информацию о деятельности самой Cl0p. Reuters не смог независимо проверить эту версию развития конфликта.

Кто такие Cl0p

Cl0p считается одной из наиболее активных киберпреступных группировок последних лет. Она специализируется на поиске уязвимостей в корпоративном программном обеспечении, массовой краже информации и последующем вымогательстве денег у компаний.

Самая известная операция Cl0p произошла в 2023 году, когда группировка использовала уязвимость в системе передачи файлов MOVEit. В результате данные были похищены более чем у 600 организаций, а утечка затронула десятки миллионов человек.

Активность продолжалась и в 2026 году. Только в прошлом месяце Cl0p утверждала, что похитила значительные объёмы информации почти у 50 компаний, среди которых назывались Philips, Shell, Fiserv и GE.

ShinyHunters тоже хорошо известна специалистам по кибербезопасности. Группировка специализируется на похищении больших массивов данных и последующем шантаже их владельцев. В этом году она, в частности, заявляла о краже миллионов записей у разработчика видеоигр Rockstar Games, а также связывалась с атакой на образовательную платформу Canvas, вызвавшей серьёзные сбои в американских учебных заведениях.

Война в даркнете

Открытое противостояние двух столь крупных группировок — необычная ситуация даже для киберпреступного мира. Обычно такие структуры стараются не привлекать внимания к собственным серверам, участникам и внутреннему устройству.

Теперь всё происходит наоборот: противники не только атакуют друг друга, но и публично угрожают раскрыть личности участников и устройство криминальной инфраструктуры конкурента.

Если заявления ShinyHunters подтвердятся, атака может оказаться особенно болезненной для Cl0p: для группировки, зарабатывающей на взломе чужих систем, потеря контроля над собственной инфраструктурой — не только техническая проблема, но и серьёзный репутационный удар.