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Документальный фильм о российской разведке убрали из эфира из-за новых возможностей искусственного интеллекта 0 758

Техно
Дата публикации: 22.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Skyggekrigen
ФОТО: пресс-фото

Сразу две общественные телерадиокомпании Северной Европы убрали со своих платформ документальный сериал о предполагаемой деятельности российской разведки. Причина необычная: современные инструменты искусственного интеллекта могут помочь установить личности людей, чьи данные должны были оставаться анонимными.

Датская общественная телерадиокомпания DR и норвежская NRK временно удалили со своих стриминговых платформ документальный сериал «Теневая война» (Skyggekrigen). Как сообщает AFP со ссылкой на NRK, решение связано с опасениями, что современные технологии искусственного интеллекта способны раскрыть личности анонимных источников, принимавших участие в съемках.

Сериал впервые вышел в 2023 году. Это совместный проект четырех общественных телерадиокомпаний стран Северной Европы, посвященный предполагаемой деятельности российской разведки в регионе.

Авторы фильма, в частности, утверждают, что не менее 50 российских гражданских судов могли использоваться для скрытого сбора разведывательной информации. Кроме того, в картине говорится о судах, которые подозреваются в картографировании объектов критически важной инфраструктуры для возможной подготовки диверсий.

Решение снять сериал с показа стало мерой предосторожности. По словам главного редактора документальной программы Brennpunkt телеканала NRK Фроде Фройланда, норвежская компания последовала примеру DR, поскольку проект создавался совместно несколькими вещателями.

Это один из первых случаев, когда уже опубликованный документальный фильм убирают из открытого доступа не из-за содержания, а из-за стремительного развития технологий искусственного интеллекта.

Фройланд отметил, что при подготовке фильма источники были анонимизированы максимально тщательно. Сейчас специалисты работают над тем, чтобы усилить защиту и после этого вновь сделать сериал доступным для зрителей.

Развитие ИИ меняет и подходы к защите конфиденциальных источников. Методов, которые еще недавно считались достаточными, сегодня может оказаться уже недостаточно.

Профессор искусственного интеллекта Университета Агдера Мортен Гудвин пояснил, что современные системы способны деанонимизировать людей по множеству косвенных признаков, если защита выполнена не полностью. По его словам, речь идет не только о лице, но и о голосе, движениях, особенностях съемки и окружающей обстановке.

Поэтому эксперт считает, что СМИ, работающим с анонимными источниками, необходимо полностью размывать изображение человека и фона, а также существенно изменять голос, а не ограничиваться частичной обработкой.

История показывает, что развитие искусственного интеллекта уже влияет не только на создание контента, но и на стандарты журналистской безопасности. После доработки защиты источников скандинавские вещатели рассчитывают вернуть документальный сериал в открытый доступ.

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#СМИ #искусственный интеллект #технологии #журналистика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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