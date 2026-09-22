Космический телескоп James Webb помог ученым лучше понять, как меняется погода за пределами Солнечной системы. Исследование показало, что атмосфера одного из ближайших к Земле коричневых карликов подчиняется устойчивым закономерностям, а это приближает астрономов к созданию первых прогнозов погоды для экзопланет.

Ученые сделали еще один шаг к тому, чтобы однажды научиться прогнозировать погоду на мирах за пределами Солнечной системы. Новое исследование, основанное на наблюдениях космического телескопа James Webb (JWST), показало, что атмосферные процессы на одном из ближайших к Земле коричневых карликов развиваются по повторяющимся закономерностям, пишет Space.

Объект SIMP 0136, расположенный примерно в 20 световых годах от Земли, не считается экзопланетой. Он относится к классу коричневых карликов — небесных тел, которые массивнее планет, но недостаточно велики, чтобы поддерживать термоядерные реакции, как настоящие звезды.

Именно такие объекты особенно интересны астрономам. Благодаря тому, что их можно наблюдать напрямую, они служат естественными лабораториями для изучения атмосфер гигантских миров, похожих на экзопланеты.

Три типа «погоды»

Исследователи проанализировали небольшие изменения яркости SIMP 0136, возникающие во время его вращения.

Используя метод главных компонент, они выделили три повторяющихся состояния атмосферы, которые сменяли друг друга.

Анализ показал, что более горячие области покрыты тонкими облаками, тогда как в более холодных регионах облачный слой плотнее и поднимается выше в атмосферу.

Главное открытие

Наиболее важным результатом стало не само обнаружение разных погодных состояний, а то, что они повторяются.

По словам ведущего автора исследования Мерле Шрадер из Тринити-колледжа в Дублине, основные процессы, определяющие атмосферу объекта, сохраняются даже несмотря на то, что внешний вид облаков постепенно меняется.

«Мы обнаружили, что факторы, определяющие погодные условия на SIMP 0136, сохраняются со временем, даже несмотря на изменения в деталях атмосферы», — отметила исследователь.

Это означает, что атмосферные процессы подчиняются устойчивым физическим закономерностям.

Почему это важно

Пока астрономы не могут составить прогноз вроде «завтра на этой планете будет облачно».

Однако новая методика позволяет быстро определить главные процессы, происходящие в атмосфере, еще до запуска сложных компьютерных моделей.

По словам соавтора исследования Йоханны Вос, применение этого подхода к другим коричневым карликам и гигантским экзопланетам поможет лучше понять, насколько разнообразной может быть погода на мирах за пределами нашей Солнечной системы.

Что это меняет

Сегодня ученые уже умеют обнаруживать облака, измерять температуру и определять химический состав атмосфер далеких миров.

Новое исследование приближает следующий этап — понимание того, как эти атмосферы меняются со временем. Именно это является необходимым условием для создания первых моделей прогноза погоды на экзопланетах.

Хотя до настоящих «инопланетных прогнозов погоды» еще далеко, наблюдения James Webb показывают, что атмосферы далеких миров могут быть гораздо более предсказуемыми, чем считалось раньше.