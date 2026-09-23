Новое международное исследование показало, что Гренландия и Антарктида за последние 47 лет потеряли свыше 12 триллионов тонн льда. Это уже привело к повышению уровня мирового океана более чем на три сантиметра, а ученые считают, что основной причиной остается потепление океана.

Два крупнейших ледниковых щита Земли потеряли более 12 триллионов тонн льда с 1979 года. К такому выводу пришла международная группа из 58 ученых, объединившая данные почти полувека спутниковых наблюдений.

Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Data.

По оценке авторов, исчезновение льда в Гренландии и Антарктиде уже повысило уровень мирового океана примерно на 31,4 миллиметра.

Самая полная картина за почти полвека

Исследователи объединили результаты 42 научных исследований, основанных на данных 27 спутниковых миссий. Это позволило создать один из наиболее полных долгосрочных массивов данных о состоянии двух крупнейших ледниковых щитов планеты.

Спутниковые наблюдения за Гренландией ведутся с 1972 года, а за Антарктидой — с 1979 года.

При этом ученые учитывали только ту потерю льда, которая непосредственно влияет на повышение уровня моря. В исследование не вошли процессы истончения шельфовых ледников и некоторые другие изменения, не приводящие напрямую к росту уровня океана.

Главная причина — потепление океана

Исследование показало, что 84% всей потерянной массы льда связано не с поверхностным таянием, а с ускоренным движением ледников в местах их соприкосновения с океаном.

Как объяснила ведущий автор исследования, гляциолог Университета Нортумбрии Инес Отосака, основную роль играет изменение динамики ледников.

«Более четырех пятых потерянного льда было сброшено в океан ускорившимися ледниками, а не растаяло на поверхности. Это говорит о том, что долгосрочная тенденция обусловлена динамической реакцией ледниковых щитов на потепление океана», — отметила она.

Оставшиеся 16% потерь связаны с атмосферными процессами, включая поверхностное таяние и изменение количества снегопадов.

Что происходит на полюсах

По мере накопления парниковых газов мировой океан поглощает большую часть дополнительного тепла, из-за чего вода постепенно становится теплее.

В Гренландии этот процесс сопровождается так называемой атлантификацией — проникновением более теплых вод Атлантического океана далеко на север.

В Антарктиде усиливаются циркумполярные течения, которые подводят теплую воду под ледники снизу, ускоряя их разрушение.

По словам ученых, именно эти процессы заметно усилились с 1990-х годов и пока не демонстрируют признаков долгосрочного замедления.

Почему казалось, что ситуация улучшилась

Данные за 2020–2023 годы могли создать впечатление, что потеря льда в Антарктиде стабилизировалась.

Однако, как пояснила Инес Отосака, причиной стали необычно сильные снегопады в Восточной Антарктиде, временно компенсировавшие часть потерь.

По ее словам, более новые, пока еще не опубликованные измерения показывают, что ускорение сокращения ледников вновь продолжается.

Почему это важно

Ледниковые щиты Гренландии и Антарктиды содержат основную часть пресной воды Земли. Скорость их разрушения напрямую влияет на долгосрочное повышение уровня мирового океана, а значит — на прибрежные города, инфраструктуру и экосистемы по всему миру.

Представитель Европейского космического агентства Диего Фернандес отметил, что подобные исследования становятся возможными благодаря международному сотрудничеству и позволяют точнее прогнозировать будущие изменения климата.

Новые спутниковые данные показывают, что разрушение крупнейших ледников Земли продолжается, а понимание этих процессов становится ключевым для прогнозирования будущего повышения уровня мирового океана.