Meta расширяет линейку носимых устройств и впервые выпускает умные очки без встроенной камеры. Новая модель Ray-Ban Meta Audio предназначена прежде всего для общения с искусственным интеллектом, звонков, музыки и перевода — при этом компания рассчитывает снять часть опасений, связанных с конфиденциальностью.

Как сообщает Entrevue, новинку представили 23 сентября на конференции Meta Connect в Менло-Парке. Очки Ray-Ban Meta Audio разработаны совместно с EssilorLuxottica, а их стартовая стоимость в США заявлена на уровне 349 долларов.

Камеру решили убрать

Одно из главных отличий новой модели от предыдущих поколений умных очков Meta — полное отсутствие камеры.

Ранее подобные устройства компании критиковали из-за возможности фотографировать и снимать окружающих без их ведома. Meta пыталась решить эту проблему с помощью светового индикатора записи и других защитных механизмов. Теперь для пользователей, которым нужны цифровые функции, но не нужна фото- и видеосъемка, предложен отдельный вариант без камеры.

По данным компании, новые очки стали легче и тоньше моделей, рассчитанных на съемку, а время их автономной работы увеличилось.

Искусственный интеллект — в центре внимания

Одной из ключевых возможностей Ray-Ban Meta Audio должна стать интеграция с персональным ИИ-агентом Muse, представленным Meta в начале сентября.

Компания утверждает, что Muse способен не только отвечать на вопросы, но и выполнять отдельные задачи, помогать организовывать проекты и планировать цели, а также взаимодействовать с несколькими сервисами.

В очках доступ к ИИ предполагается сделать голосовым. Таким образом, пользователю не придется доставать смартфон, чтобы задать вопрос или воспользоваться некоторыми функциями искусственного интеллекта.

Кроме того, Ray-Ban Meta Audio предназначены для прослушивания музыки и подкастов, телефонных разговоров, получения информации и перевода разговоров.

Более 100 вариантов до конца года

Одной моделью Meta ограничиваться не собирается. Компания заявила о планах предложить более 100 вариантов умных очков к концу 2026 года — под брендами Ray-Ban и Oakley, а также в рамках собственных коллекций.

Третье поколение Ray-Ban Meta также получило улучшения автономности и управления. Кроме того, модель Meta Ray-Ban Display со встроенным дисплеем планируется вывести на рынки ряда новых европейских стран, включая Францию.

Очки вместо смартфона?

Расширение линейки показывает, какое место Meta отводит умным очкам в развитии своих ИИ-сервисов. После масштабных инвестиций в устройства виртуальной реальности компания делает ставку на более привычный аксессуар, который можно носить в течение всего дня.

Ray-Ban Meta Audio становятся частью этой стратегии: вместо камеры — звук и голосовое управление, а искусственный интеллект должен быть доступен практически постоянно, без необходимости каждый раз обращаться к экрану смартфона.