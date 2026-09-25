Google готовится вывести на орбиту экспериментальный спутник в рамках проекта Project Suncatcher, который должен проверить возможность создания космических дата-центров для искусственного интеллекта. Если концепция окажется успешной, в будущем часть вычислительных мощностей может быть перенесена с Земли в космос.

Google намерена сделать следующий шаг в развитии инфраструктуры искусственного интеллекта и уже на следующей неделе запустить на орбиту экспериментальный спутник, выполняющий функции небольшого дата-центра.

Как сообщает The New York Times, аппарат размером примерно с бытовой холодильник станет первым испытанием проекта Project Suncatcher. Его вычислительная мощность сопоставима с одним сервером.

Главная идея проекта заключается в использовании постоянного солнечного света на орбите для питания вычислительных систем. Такой подход потенциально позволит снизить нагрузку на энергосистемы Земли, уменьшить потребление пресной воды, необходимой для охлаждения дата-центров, и сократить связанные с ними выбросы.

Однако перед разработчиками стоит целый ряд сложных инженерных задач.

Среди основных проблем специалисты называют воздействие космической радиации на электронику, необходимость эффективного охлаждения оборудования, риск столкновений с космическим мусором, а также обеспечение стабильной высокоскоростной связи между орбитой и Землей.

Еще одна серьезная проблема — обслуживание таких объектов. В отличие от наземного дата-центра, где неисправный сервер можно заменить за считаные минуты, ремонт оборудования на орбите потребует дорогостоящих космических миссий.

Эксперты также обращают внимание на экологическую сторону подобных проектов. Массовые запуски спутников и их последующее сгорание в атмосфере могут увеличить нагрузку на окружающую среду и потенциально повлиять на состояние озонового слоя.

В настоящее время Google завершает стресс-тесты первого аппарата в лабораторных условиях. После этого спутник планируется вывести на орбиту ракетой SpaceX Falcon 9. Запуск намечен на 1 октября, а расчетный срок службы аппарата составит около шести лет.

При этом в самой компании подчеркивают, что до практического использования подобных технологий еще далеко.

«Если быть откровенным, мы не рассчитываем, что в ближайшие несколько лет у нас появится что-то действительно пригодное к практической эксплуатации», — заявил старший вице-президент Google по исследованиям Джеймс Маника.

Он сравнил проект с разработкой беспилотных автомобилей, путь которых от первых прототипов до коммерческого использования занял около пятнадцати лет.

В перспективе Google рассчитывает постепенно расширять орбитальную группировку. Уже в следующем году компания намерена вывести еще два спутника, а затем увеличить их число примерно до 80 аппаратов, работающих совместно.

По данным The New York Times, к середине 2030-х годов Google рассчитывает инвестировать в космические дата-центры столько же средств, сколько и в наземные, надеясь получить преимущества за счет масштаба.

Пока же проект находится на ранней стадии. Нынешний экспериментальный спутник способен выполнять вычисления лишь около 15 минут, после чего процессоры необходимо отключать для охлаждения.