Дата-центр Google в Бельгии.
Google готовится вывести на орбиту экспериментальный спутник в рамках проекта Project Suncatcher, который должен проверить возможность создания космических дата-центров для искусственного интеллекта. Если концепция окажется успешной, в будущем часть вычислительных мощностей может быть перенесена с Земли в космос.
Google намерена сделать следующий шаг в развитии инфраструктуры искусственного интеллекта и уже на следующей неделе запустить на орбиту экспериментальный спутник, выполняющий функции небольшого дата-центра.
Как сообщает The New York Times, аппарат размером примерно с бытовой холодильник станет первым испытанием проекта Project Suncatcher. Его вычислительная мощность сопоставима с одним сервером.
Главная идея проекта заключается в использовании постоянного солнечного света на орбите для питания вычислительных систем. Такой подход потенциально позволит снизить нагрузку на энергосистемы Земли, уменьшить потребление пресной воды, необходимой для охлаждения дата-центров, и сократить связанные с ними выбросы.
Однако перед разработчиками стоит целый ряд сложных инженерных задач.
Среди основных проблем специалисты называют воздействие космической радиации на электронику, необходимость эффективного охлаждения оборудования, риск столкновений с космическим мусором, а также обеспечение стабильной высокоскоростной связи между орбитой и Землей.
Еще одна серьезная проблема — обслуживание таких объектов. В отличие от наземного дата-центра, где неисправный сервер можно заменить за считаные минуты, ремонт оборудования на орбите потребует дорогостоящих космических миссий.
Эксперты также обращают внимание на экологическую сторону подобных проектов. Массовые запуски спутников и их последующее сгорание в атмосфере могут увеличить нагрузку на окружающую среду и потенциально повлиять на состояние озонового слоя.
В настоящее время Google завершает стресс-тесты первого аппарата в лабораторных условиях. После этого спутник планируется вывести на орбиту ракетой SpaceX Falcon 9. Запуск намечен на 1 октября, а расчетный срок службы аппарата составит около шести лет.
При этом в самой компании подчеркивают, что до практического использования подобных технологий еще далеко.
«Если быть откровенным, мы не рассчитываем, что в ближайшие несколько лет у нас появится что-то действительно пригодное к практической эксплуатации», — заявил старший вице-президент Google по исследованиям Джеймс Маника.
Он сравнил проект с разработкой беспилотных автомобилей, путь которых от первых прототипов до коммерческого использования занял около пятнадцати лет.
В перспективе Google рассчитывает постепенно расширять орбитальную группировку. Уже в следующем году компания намерена вывести еще два спутника, а затем увеличить их число примерно до 80 аппаратов, работающих совместно.
По данным The New York Times, к середине 2030-х годов Google рассчитывает инвестировать в космические дата-центры столько же средств, сколько и в наземные, надеясь получить преимущества за счет масштаба.
Пока же проект находится на ранней стадии. Нынешний экспериментальный спутник способен выполнять вычисления лишь около 15 минут, после чего процессоры необходимо отключать для охлаждения.
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