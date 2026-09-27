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США и Россия выступили за смягченный контроль над ИИ-оружием 0 81

Техно
Дата публикации: 27.09.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: самоходный боевой робот

США и РФ выступили за смягченный контроль над оружием на основе искусственного интеллекта. На заседании ООН они исключили этические нормы из проекта глобального договора о контроле над ИИ-оружием.

США и РФ совместно выступили за смягченный контроль оружия на основе искусственного интеллекта. Об этом в субботу, 26 сентября, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Речь идет о заседании ООН в начале сентября в Женеве, где сотни дипломатов обсуждали первое глобальное соглашение об использовании автономного оружия массового поражения. По данным издания, в последний день переговоров представители США и России на закрытом заседании в течение 15 часов дорабатывали текст документа.

Как рассказывают источники The Washington Post, из проекта соглашения убрали положения о надежности и предсказуемости такого оружия, а также требования об учете этических аспектов при использовании ИИ-систем в военных целях. Кроме того, российские и американские дипломаты добились, чтобы из финальной версии убрали положение, согласно которому человек должен был проверять военные цели, определенные ИИ, до нанесения удара.

Закрытая сессия проходила без камер ООН и представителей гражданского общества. Изменения в текст соглашения вносились американской и российской делегацией настолько быстро, что другие участники встречи не успевали за процессом внесения правок, пишет The Washington Post.

Переговоры ООН пока не имеют юридической силы

По словам заместителя директора правозащитной организации Human Rights Watch по вопросам вооружений Верити Койл, ослабление правил будет означать, что "машины смогут принимать решения о жизни и смерти без человеческого контроля". Она добавила, что это приведет к росту числа жертв среди гражданского населения, снижения ответственности за военные преступления и переходу к более рискованной автоматизированной войне.

Формально переговоры ООН пока не имеют обязательной юридической силы: в настоящее время страны пытаются определить, можно ли в будущем превратить проект соглашения в официальный мандат или международный договор. Следующая встреча стран запланирована на ноябрь в Женеве.

В декабре 2024 года Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла первую резолюцию о смертоносном автономном оружии. Именно эта резолюция заложила основу для разработки глобального соглашения на базе ООН. Тогда против принятия резолюции проголосовали только три страны - Россия, Беларусь и КНДР.

Как отмечает The Washington Post, уже использовали ИИ компании Anthropic для обнаружения и нанесения ударов по почти 1000 целям в первые 24 часа войны с Ираном. Кроме того, Израиль также широко применяет ИИ в военных операциях в секторе Газа.

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#США #оружие #ООН #искусственный интеллект #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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