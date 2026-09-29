Мировая практика борьбы с курением сталкивается с неожиданными тенденциями. Новый опрос, проведенный в Великобритании, показал любопытный парадокс: традиционные сигареты стали вторым по популярности средством, которое люди используют для отказа от электронных устройств.

Многие вейперы отмечают, что вкус и ощущения от обычного табака настолько неприятны для них после использования электронных систем доставки никотина, что это помогает им существенно снизить дозировку и со временем полностью отказаться от привычки.

Логика таких потребителей строится на том, чтобы перейти на менее привлекательный для них формат, который легче контролировать и постепенно исключить из жизни.

Исследование зафиксировало, что почти 20% респондентов, пытавшихся избавиться от зависимости к вейпам, выбирали именно сигареты в качестве промежуточного этапа.

Эксперты отмечают, что подобные методы вызывают много споров в медицинском сообществе, поскольку возврат к табачным изделиям несет доказанные риски для здоровья легких и сердечно-сосудистой системы.

Тем не менее, данный феномен демонстрирует сложную динамику поведения людей, которые ищут эффективные способы преодоления никотиновой зависимости, когда стандартные методы и медицинские препараты не дают желаемого результата.