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Новый тренд: курильщики электронных сигарет возвращаются к обычным 0 69

Техно
Дата публикации: 29.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: человек с электронной сигаретой

Мировая практика борьбы с курением сталкивается с неожиданными тенденциями. Новый опрос, проведенный в Великобритании, показал любопытный парадокс: традиционные сигареты стали вторым по популярности средством, которое люди используют для отказа от электронных устройств.

Многие вейперы отмечают, что вкус и ощущения от обычного табака настолько неприятны для них после использования электронных систем доставки никотина, что это помогает им существенно снизить дозировку и со временем полностью отказаться от привычки.

Логика таких потребителей строится на том, чтобы перейти на менее привлекательный для них формат, который легче контролировать и постепенно исключить из жизни.

Исследование зафиксировало, что почти 20% респондентов, пытавшихся избавиться от зависимости к вейпам, выбирали именно сигареты в качестве промежуточного этапа.

Эксперты отмечают, что подобные методы вызывают много споров в медицинском сообществе, поскольку возврат к табачным изделиям несет доказанные риски для здоровья легких и сердечно-сосудистой системы.

Тем не менее, данный феномен демонстрирует сложную динамику поведения людей, которые ищут эффективные способы преодоления никотиновой зависимости, когда стандартные методы и медицинские препараты не дают желаемого результата.

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#медицина #Великобритания #курение #здоровье
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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