Снимки, сделанные с Международной космической станции, наглядно показывают, как за последние годы ночной облик крупнейших городов мира изменился почти до неузнаваемости. Переход на светодиодное освещение сделал улицы ярче и белее, но одновременно вызвал новые вопросы о влиянии такого света на природу и энергопотребление.

Астронавт NASA Дон Петтит, который за 23 года провел на орбите почти 600 суток, опубликовал серию снимков, показывающих, как меняется ночной облик Земли. Фотографии, сделанные во время четырех экспедиций на Международную космическую станцию, демонстрируют глобальный переход городов от теплого желто-оранжевого освещения к белому светодиодному.

По словам Петтита, традиционные натриевые лампы постепенно уходят в прошлое, уступая место светодиодам. Главными причинами этого стали снижение энергопотребления и экологические требования.

«Теплый желто-оранжевый свет газоразрядных ламп постепенно исчезает по всему миру, уступая место светодиодам», — отметил астронавт.

Особенно заметны изменения в Лас-Вегасе и Майами. Если сравнить фотографии, сделанные с разницей примерно в 12–13 лет, можно увидеть, насколько изменился цвет городского освещения.

По словам Петтита, раньше желтое свечение натриевых фонарей скрывало многие детали ночного города. После массового внедрения светодиодов с орбиты стали различимы разноцветные огни улиц, зданий и рекламных конструкций.

Лас-Вегас, который астронавт называет одним из самых ярких городов планеты, приобрел еще более необычный вид благодаря новым светодиодным объектам, включая сферический комплекс Sphere, который хорошо заметен с орбиты как яркое фиолетовое пятно.

Похожие изменения произошли также в Чикаго, Сан-Паулу и Сеуле.

Однако переход на светодиоды идет не везде одинаковыми темпами. Например, в Мехико большая часть уличного освещения уже заменена, но темные зоны сохраняются в районах природных парков и заповедников.

Интересный контраст заметен и между Гонконгом и расположенным рядом китайским Шэньчжэнем. Если Гонконг во многом сохранил традиционное ночное освещение, то соседний мегаполис уже выделяется большим количеством ярких светодиодных источников света.

Исследования NASA показывают, что изменения затронули не только цвет освещения, но и его интенсивность. В некоторых странах ночи, наоборот, стали темнее. Так, с 2014 по 2022 год уровень ночного освещения в Великобритании сократился примерно на 22%, а во Франции — почти на 33%.

Несмотря на высокую энергоэффективность светодиодов, ученые обращают внимание на так называемый «эффект отскока». По мере того как освещение становилось дешевле, города начали устанавливать больше светильников. В результате экономия энергии от каждой отдельной лампы не всегда приводит к снижению общего потребления электроэнергии и уменьшению светового загрязнения.

Исследователи также отмечают, что современные белые светодиоды содержат больше синего спектра. Такой свет способен влиять на циркадные ритмы животных, их ориентацию в пространстве и поведение в ночное время. Даже использование более теплых светодиодов в отдельных городах пока не компенсирует массовый переход на холодное белое освещение.

По мнению ученых, фотографии с Международной космической станции позволяют лучше увидеть масштаб происходящих изменений: всего за одно десятилетие многие города мира полностью изменили свой ночной облик.