Астрономы обнаружили необычную экзопланету, которая сочетает, казалось бы, несовместимые свойства: ее поверхность покрыта лавой, но температура оказалась значительно ниже ожидаемой. По мнению исследователей, открытие поможет лучше понять, как выглядела Земля в первые миллионы лет своего существования.

Международная группа астрономов обнаружила необычную экзопланету HD 3167 b, которая стала самой холодной из известных лавовых планет с атмосферой. Исследование показывает, что даже в экстремальных условиях такие миры способны сохранять атмосферу, а их изучение может помочь ученым лучше понять ранние этапы формирования Земли.

HD 3167 b находится примерно в 154 световых годах от нашей планеты и относится к классу суперземель — каменистых планет, масса которых превышает массу Земли. Она обращается настолько близко к своей звезде, что полный оборот вокруг нее совершает всего за один земной день.

Из-за такого расположения одна сторона планеты постоянно обращена к звезде, а другая всегда остается в темноте. Подобное состояние называют приливным захватом, и оно характерно для многих лавовых миров.

Открытие стало неожиданностью для исследователей. Согласно существующим моделям, столь близкая к звезде каменистая планета должна была нагреваться до максимально возможных температур и практически не иметь атмосферы.

«Чем ближе каменистая планета находится к своей звезде, тем труднее ей удерживать атмосферу. Однако, похоже, многие такие лавовые миры все же обладают атмосферой», — отметил соавтор исследования, доцент Чикагского университета Эдвин Кайт.

Измерения были выполнены с помощью прибора MIRI космического телескопа «Джеймс Уэбб», который работает в среднем инфракрасном диапазоне. Наблюдения проводились во время вторичного затмения — момента, когда планета скрывается за своей звездой. Анализ инфракрасного излучения позволил оценить температуру поверхности и обнаружить признаки атмосферы.

Полученные данные показали, что дневная сторона HD 3167 b значительно холоднее, чем предсказывали расчеты.

По словам ведущего автора исследования Брэндона Парка Коя, атмосфера, вероятно, отражает часть звездного света и переносит тепло с освещенной стороны на темную. Именно благодаря этому планета остается лавовым миром, но при этом оказывается значительно «прохладнее» других известных объектов этого типа.

Открытие стало частью масштабной программы, в рамках которой ученые исследуют десять лавовых миров с помощью телескопа «Джеймс Уэбб». Главная цель проекта — понять, при каких условиях подобные планеты способны сохранять атмосферу.

Исследователи считают, что результаты важны не только для изучения экзопланет. По современным представлениям, вскоре после своего формирования Земля также пережила стадию магматического океана, когда ее поверхность была полностью расплавленной.

«Эти планеты слишком горячие для жизни, но их изучение помогает понять процессы, важные для других каменистых миров», — подчеркнул Эдвин Кайт.

Брэндон Парк Кой добавил, что именно такие объекты позволяют ученым заглянуть в далекое прошлое нашей собственной планеты и лучше понять условия, существовавшие в первые миллионы лет истории Земли.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале The Astrophysical Journal Letters.