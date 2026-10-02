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В Литве внедряют украинскую систему обнаружения дронов SkyFortress 0 57

Техно
Дата публикации: 02.10.2026
BNS
Изображение к статье: система обнаружения дронов SkyFortress

В Литве внедряется экспериментальная система наблюдения за воздушным пространством SkyFortress – разработанная в Украине акустическая система обнаружения дронов, предназначенная для фиксации низколетящих объектов по издаваемому ими звуку или радиосигналам, сообщило в пятницу Министерство обороны.

„Воздушные угрозы стремительно меняются, поэтому мы принимаем соответствующие решения. Вместо того чтобы создавать все заново, мы адаптируем уже работающие в Украине системы. Таким образом мы последовательно укрепляем всю цепь противовоздушной обороны: от наблюдения за воздушным пространством до перехвата и нейтрализации угроз“, – цитируется в сообщении министр обороны Робертас Каунас.

SkyFortress дополняет первый этап этой цепи – наблюдение: система с помощью искусственного интеллекта обнаруживает и отслеживает низколетящие дроны или крылатые ракеты“, – говорит он.

Минобороны отмечает, что система способна в реальном времени классифицировать объекты, оставляющие акустические или электромагнитные следы.

По данным министерства, согласно подписанному летом этого года договору, также предусмотрена обработка собранных датчиками данных, использование библиотек акустических и радиочастотных цифровых подписей на основе несекретных данных и обучение персонала.

Во время тестирования системы будут оцениваться ее возможности по обнаружению и распознаванию низколетящих беспилотных летательных аппаратов в Литве.

Агентство BNS сообщало, что в сентябре в Литве был сбит залетевший из Беларуси дрон, это сделали дислоцированные в Шяуляй итальянские истребители.

На фоне продолжающегося вторжения России в Украину в Литве за последние месяцы рассылались сообщения о возможной воздушной угрозе, однако дрон в небе над страной был сбит впервые. Ранее подобные инциденты происходили в Латвии и Эстонии.

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#Литва #Украина #искусственный интеллект #безопасность #технологии #оборона #дроны
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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