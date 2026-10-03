Астрономы впервые заявили о прямом обнаружении радиосигнала, исходящего от экзопланеты. Речь идет не о признаках внеземной цивилизации, а о мощном магнитном поле, которое может помочь ученым лучше понять устройство далеких миров и историю ранней Земли.

Международная группа исследователей сообщила о первом в истории прямом обнаружении радиосигнала, исходящего от планеты за пределами Солнечной системы. По мнению авторов работы, источником сигнала является экзопланета Бета Живописца b, расположенная примерно в 63 световых годах от Земли.

Ученые подчеркивают, что обнаруженное радиоизлучение не связано с разумной жизнью. Оно возникает благодаря мощному магнитному полю планеты, которое вызывает полярные сияния — процесс, аналогичный северному сиянию на Земле.

«Радиосигналы часто ассоциируются с поиском внеземного разума, но в данном случае речь идет совсем о другом», — пояснил профессор Гарвардского университета Эдо Бергер, один из авторов исследования.

Бета Живописца b — газовый гигант, масса которого примерно в 12 раз превышает массу Юпитера. Планета обращается вокруг молодой звезды, возраст которой оценивается всего в 23 миллиона лет, тогда как возраст Солнечной системы составляет около 4,5 миллиарда лет.

По оценке исследователей, магнитное поле этой планеты как минимум в 200 раз мощнее магнитного поля Юпитера.

Именно магнитное поле, по словам ученых, порождает так называемое авроральное радиоизлучение — радиоволны, возникающие во время полярных сияний. Подобные сигналы ранее наблюдали у Юпитера, Сатурна, Солнца и некоторых звезд, однако впервые их удалось надежно связать именно с экзопланетой.

Для наблюдений использовался радиотелескоп MeerKAT в Южной Африке, состоящий из 64 антенн.

Особенность открытия заключается в том, что исследователям удалось отделить сигнал самой планеты от радиоизлучения ее звезды. По словам астронома Джозефа Каллингема из Амстердамского университета, именно это делает работу особенно важной.

Авторы признаются, что обнаружение стало для них неожиданностью. Они предполагали, что если магнитные поля у подобных планет существуют, то их мощность будет сопоставима с магнитным полем Юпитера, а радиоизлучение окажется слишком слабым для регистрации на используемых частотах.

«Мы получили этот результат потому, что пошли наперекор общепринятым представлениям», — отметил Эдо Бергер.

По мнению исследователей, изучение магнитных полей экзопланет позволит получать информацию об их внутреннем строении, атмосфере и взаимодействии со звездой — данные, которые невозможно получить большинством других методов.

Вместе с тем ученые призывают не делать окончательных выводов слишком рано. Исследование пока опубликовано в виде препринта и еще проходит независимое научное рецензирование. Если результаты подтвердятся, открытие может стать важным этапом в изучении планет за пределами Солнечной системы.

Авторы уже запросили дополнительное время наблюдений с использованием радиотелескопов, чтобы выяснить, почему магнитное поле Беты Живописца b оказалось настолько мощным.