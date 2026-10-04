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США, Китай и Россия вступают в битву за Луну 0 8

Техно
Дата публикации: 04.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Луна
ФОТО: LETA

Ключевой момент этой космической гонки - установка на Луне ядерных реакторов, пишет The New York Times (NYT).

По данным NYT, NASA обратилась к подрядчикам с просьбой изготовить ядерный реактор способный пережить полет к Луне и работать в её условиях.

Похожие планы строит Китай и Россия. Эти страны готовят совместные проекты по освоению Луны.

"Эта гонка определяет само будущее освоения космоса. США и Китай стремятся первыми создать лунную базу, вести поиск ресурсов, таких как замороженная вода, и запускать миссии в более отдаленные уголки Солнечной системы. Контроль над доступом к ресурсам Луны имеет решающее значение для этой миссии. Обе сверхдержавы считают, что ядерный реактор является ключевым элементом реализации этих амбиций", - пишет NYT.

При этом в китайско-российских проектах освоения Луны в части ядерной энергетики основная роль отводится РФ.

Издание пишет, что Россия является мировым лидером в области гражданского атома и имеет наибольший опыт работы с атомными реакторами в космической отрасли. На данный момент она уже вывела более 30 реакторов на орбиту, и располагает самыми крупными запасами безопасного ядерного топлива для космических миссий, которого пока остро не хватает американцам.

Москва уже поручила своим производителям разработать лунный реактор "Селена" к 2036 году, для обеспечения энергией лунных станций в рамках совместного с Китаем проекта.

«Любая постоянная база на Луне требует надёжного энергоснабжения. Атомные реакторы не нуждаются в солнечном свете для работы и могут быть компактными. По данным NASA и Института имени Курчатова, при правильной конструкции они практически не требуют вмешательства человека. Москва поручила своим агентствам к 2036 году создать лунный реактор под названием «Селена» для обеспечения энергией лунных станций, создаваемых Китаем. «Селена» сможет работать автономно в течение десятилетия и будет иметь общие черты с более ранним реактором, который разработан для работы в Арктике», - пишет издание.

Американцы хотят успеть с ядерным реактором быстрее.

«В конце августа NASA обратилось к подрядчикам с просьбой подготовить ядерный реактор, способный выдержать космический полет и работать без технического обслуживания вблизи южного полюса Луны. Это может звучать как научная фантастика, но агентство хочет, чтобы он был готов к запуску к декабрю 2030 года», - пишет издание.

В то же время, ведущие учёные предупреждают, что правительства действуют слишком поспешно в эпоху освоения космоса, которая уже ознаменовалась несколькими громкими катастрофами.

Они говорят, что ядерные аварии могут вызвать цепную реакцию с плачевными последствиями. Особенно если случится авария при запуске ракеты с реактором и взрыв произойдет в атмосфере.

В то же время, США и Россия заявляют, что их реакторы будут находиться в нерабочем состоянии до момента прибытия на Луну. Это снизит риски. Инженеры-ядерщики утверждают, что «холодное» урановое топливо представляет незначительную радиоактивную угрозу, даже если оно упадет на Землю.

Что же касается Луны, и NASA, и российские ведомства заявляют, что просто оставят радиоактивные материалы на месте.

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#NASA #энергетика #безопасность #луна #Китай #Россия
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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