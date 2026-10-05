Латвийское агентство инвестиций и развития подписало трехлетнее соглашение о сотрудничестве с канадским Шербруком — одним из крупнейших центров квантовых технологий страны. Ожидается, что это поможет латвийским компаниям и ученым быстрее выводить разработки на международный рынок и привлекать инвестиции.

Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA) и Департамент экономического развития города Шербрук подписали трехлетнее соглашение о сотрудничестве в сфере квантовых технологий и других высокотехнологичных отраслей.

Документ предусматривает развитие связей между латвийскими компаниями, научно-исследовательскими организациями и одной из крупнейших квантовых экосистем Канады. Основная цель — ускорить коммерциализацию разработок, расширить экспортные возможности, привлечь инвестиции и запустить совместные проекты.

Сотрудничество охватит квантовые технологии, искусственный интеллект, информационно-коммуникационные технологии, интеллектуальное производство, чистые технологии, а также решения двойного назначения, обороны и безопасности.

Сегодня квантовые технологии считаются одним из наиболее перспективных направлений мировой экономики. Они используются при разработке защищенных систем связи, высокопроизводительных вычислений, сверхточных датчиков и современных систем защиты данных.

Для Латвии это означает возможность активнее участвовать в международных технологических проектах и быстрее выводить научные разработки на рынок.

Шербрук, расположенный в канадской провинции Квебек, является одним из ведущих центров развития квантовых технологий. Здесь создана официально признанная правительством Квебека зона квантовых инноваций, объединяющая университет, исследовательские центры, технологические компании, стартапы, инвесторов и специализированные лаборатории.

Директор LIAA Иева Ягере подчеркнула, что квантовые технологии постепенно переходят из научных лабораторий в промышленность. По ее словам, Латвия уже обладает сильными компетенциями в области квантовых алгоритмов, сенсоров, коммуникаций и наноэлектроники, а сотрудничество с Шербруком поможет ученым и предприятиям выйти на рынок Северной Америки.

Соглашение предусматривает развитие деловых контактов, поиск инвесторов и партнеров, реализацию совместных исследований, пилотных проектов и программ по тестированию новых технологий.

Сотрудничество между LIAA и Шербруком развивается уже более года. За это время представители канадского города несколько раз посещали Латвию, участвовали в конференциях TechChill и Deep Tech Atelier, а также в форуме продукции двойного назначения в Резекне.

Следующим этапом станет запуск конкретных совместных проектов. По словам руководителя представительства LIAA в Канаде Илзе Лацгалве, недавний визит латвийской делегации в Шербрук позволит компаниям установить прямые контакты с потенциальными партнерами, познакомиться с исследовательской инфраструктурой и оценить возможности работы на канадском рынке.

В конце сентября латвийская делегация также приняла участие в конференции по искусственному интеллекту ALL IN в Монреале. В нее вошли представители Центра искусственного интеллекта, научных организаций и нескольких латвийских компаний, работающих в сфере ИИ.

В LIAA считают, что соглашение станет основой для долгосрочного сотрудничества и позволит перейти от обмена опытом к совместному созданию новых технологий и высокотехнологичных компаний.