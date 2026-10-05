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Нобелевскую премию по медицине присудили за технологию, позволяющую «включать» и «выключать» клетки мозга 0 78

Техно
Дата публикации: 05.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: памятник Нобелю

Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали американский ученый Карл Дайссерот и немецкие исследователи Петер Хегеман и Георг Нагель. Их работы в области оптогенетики позволили ученым управлять активностью нервных клеток с помощью света и открыли новые возможности для изучения мозга.

Нобелевская премия по физиологии и медицине в этом году присуждена Карлу Дайссероту, Петеру Хегеману и Георгу Нагелю за исследования светочувствительных ионных каналов и развитие оптогенетики.

Имена лауреатов в понедельник объявил Каролинский институт в Стокгольме, традиционно открыв тем самым Нобелевскую неделю.

Главным достижением ученых стало создание метода, позволяющего с помощью света избирательно активировать или, наоборот, подавлять работу отдельных нервных клеток в живом мозге.

Сегодня эта технология широко используется в научных лабораториях по всему миру. Она помогает исследователям изучать принципы работы мозга, нервных сетей и механизмы развития различных неврологических заболеваний.

Фактически оптогенетика дала ученым инструмент, который позволяет наблюдать работу конкретных клеток и проверять их роль в поведении, памяти, эмоциях и других функциях мозга.

Нобелевская неделя только начинается. Уже во вторник станет известен лауреат премии по физике, в среду — по химии, в четверг объявят обладателя литературной премии, а в пятницу — лауреата Нобелевской премии мира. Премию по экономике традиционно вручат в следующий понедельник.

В этом году размер Нобелевской премии составляет 12 миллионов шведских крон, что превышает один миллион евро.

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#медицина #наука
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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