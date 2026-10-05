Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали американский ученый Карл Дайссерот и немецкие исследователи Петер Хегеман и Георг Нагель. Их работы в области оптогенетики позволили ученым управлять активностью нервных клеток с помощью света и открыли новые возможности для изучения мозга.
Нобелевская премия по физиологии и медицине в этом году присуждена Карлу Дайссероту, Петеру Хегеману и Георгу Нагелю за исследования светочувствительных ионных каналов и развитие оптогенетики.
Имена лауреатов в понедельник объявил Каролинский институт в Стокгольме, традиционно открыв тем самым Нобелевскую неделю.
Главным достижением ученых стало создание метода, позволяющего с помощью света избирательно активировать или, наоборот, подавлять работу отдельных нервных клеток в живом мозге.
Сегодня эта технология широко используется в научных лабораториях по всему миру. Она помогает исследователям изучать принципы работы мозга, нервных сетей и механизмы развития различных неврологических заболеваний.
Фактически оптогенетика дала ученым инструмент, который позволяет наблюдать работу конкретных клеток и проверять их роль в поведении, памяти, эмоциях и других функциях мозга.
Нобелевская неделя только начинается. Уже во вторник станет известен лауреат премии по физике, в среду — по химии, в четверг объявят обладателя литературной премии, а в пятницу — лауреата Нобелевской премии мира. Премию по экономике традиционно вручат в следующий понедельник.
В этом году размер Нобелевской премии составляет 12 миллионов шведских крон, что превышает один миллион евро.
BREAKING NEWS The 2026 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Karl Deisseroth, Peter Hegemann and Georg Nagel “for their discoveries concerning light-gated ion channels and optogenetics.” https://t.co/pkDDEBWtkz— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2026
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