Голова основоположника советского ракетостроения Фридриха Цандера (1887–1933), работы скульптора Юриса Баярса, установлена на территории завода техоснастки, поблизости от родного дома пионера космонавтики. В минувшую эпоху в этом доме находился музей, но новые владельцы его ликвидировали, а сохранившиеся экспонаты перенесли в обсерваторию ЛУ.

Ну а недавно правительство вспомнило о галактических перспективах страны — Министерство образования и науки выпустило официальное сообщение о развитии космической отрасли Латвии и ассоциированном членстве в Европейском космическом агентстве (ЕКА).

Цандер — символ космонавтики. (Фото автора)

Вдогонку за Маском

Космос — одна из самых быстрорастущих отраслей мировой экономики. В ближайшее десятилетие ее годовой объем вырастет до 1,8 триллиона долларов США, темпы роста составят 9% в год.

С момента присоединения ЛР к деятельности ЕКА в 2020 году, по оценке министерства, выполнено 78% программы, рассчитанной до 2027 года. В частности, 18 предприятий страны интегрировались в европейскую космическую индустрию, заключив договоры на 15 млн евро. В вузах страны обучение ведется по 12 академическим курсам, так или иначе связанным с космосом. Ведется наблюдение за территорией Латвии со спутников, обеспечивающее 16 видов различных услуг. Подсчитано, что выполнение околокосмических контрактов имеет высокую рентабельность — на каждый вложенный евро приходится 1,4 евро добавленной стоимости.

В Латвии космические технологии так или иначе задействованы в работе 9 из 14 министерств, а также Агентства геопространственной информации. Космическая связь необходима для проводки судов и глобальных финансовых расчетов, экологи с помощью орбитального наблюдения отслеживают лесные пожары, а таможенные структуры разыскивают из космоса контрабандные маршруты…

С военным прищуром

В силу общей секьюритизации жизни в стране (мы всё рассматриваем с точки зрения безопасности!) латвийский космический сектор заточен на следующие подпрограммы:

орбитальные коммуникации и наблюдение;

разведка и раннее предупреждение;

точная и надежная навигация;

развитие систем командного управления.

В последнюю категорию входит также наведение ударных дронов, которое, как показывает практика крупнейшего конфликта в Восточной Европе, осуществляется в первую очередь с помощью американской системы Starlink.

Старый Свет на 2021–2027 годы выстрелил в космос 14,88 миллиарда евро, что, конечно, недостаточно, — но всё же спутниковые группировки Copernicus (наблюдение в целях охраны окружающей среды и мониторинга кризисов) и Galileo (навигация и позиционирование) — это уже кое-что. А к 2030 году Евросоюз развернет новые спутниковые проекты IRIS (интернет-связь) и EOGS (наблюдение высокого разрешения).

Космос уже давно признан отдельным доменом военных действий — наряду с сушей, морем и воздухом. И местные каравиры запрягли в эту оборонную повозку свои радары, сигнальные системы, навигационные устройства и т. д.

Venta сгорела в плотных слоях атмосферы

Между тем непосредственное, так сказать, физическое присутствие ЛР в космосе завершилось 9 января 2024 года, когда наш спутник Venta-1 сошел с орбиты. Спутник весом около 7,5 кг был полностью готов еще в 2011–2012 годах. Одним из главных инициаторов его запуска была занимавшая тогда пост министра образования и науки гроссмейстер Дана Рейзниеце-Озола. Однако из-за финансовых трудностей, бюрократических проволочек и технических проблем с партнерами его запуск откладывался на протяжении нескольких лет. Наконец, аппарат был выведен на околоземную орбиту 23 июня 2017 года с помощью индийской ракеты-носителя PSLV-C38.

Основной задачей «Венты-1» было отслеживание судоходных сигналов и передача данных в Вентспилсский международный радиоастрономический центр. К сожалению, эту главную миссию выполнить не удалось из-за технических неполадок: уже на третий день возникли проблемы со стабилизацией (вращением) спутника, в результате чего солнечные батареи аппарата не могли полноценно заряжаться.

Не обойтись без Космического комитета

Как часто бывает, любая поступательная деятельность в нашей стране начинается с формирования управленческих структур. Вот и сейчас, несмотря на то что уже есть Латвийская ассоциация космической индустрии, вырисовываются планы создания Латвийского космического комитета и Латвийского космического центра!

Первый МОН предлагает создать без привлечения дополнительных денюжек. Для создания второго уже потребуются дополнительные ресурсы.

На низовом уровне космическая наука ныне проникает и в вузы, и в школы. В 2025 году в Латвии по космической тематике были защищены 6 докторских диссертаций и 25 магистерских работ, а 22 учителя прошли курс повышения квалификации в Бельгии при поддержке ЕКА.

Если же вернуться к бизнесу, то главной проблемой в космической индустрии является крайне медленный инвестиционный и производственный цикл — системы ЕКА готовятся к запуску годами, а наши предприятия, работающие субподрядчиками, как-то должны всё это время выживать. Поэтому на повестке дня — выпуск продукции, которая будет ускоренно квалифицирована для полетов, будь то приборы, инструменты, сенсоры или их компоненты, и ориентирована на повторное применение.

Не Европой единой будет прирастать латышская космическая отрасль: 20 апреля сего года в Риге гостил администратор НАСА Джаред Айзекман, подписавший с Министерством образования и науки соглашение о нашем участии в лунной программе Artemis. Так что, когда на поверхность ночного светила вновь ступят астронавты — а по планам это произойдет уже в 2028 году, — на борту модуля может быть и латвийская аппаратура.

Кстати, агентство НАСА уже приобретает высокотехнологичные системы охлаждения электроники и ксеноновые насосы, разработанные латвийской компанией Allatherm. Эти изделия закуплены для амбициозного международного проекта Lunar Gateway — окололунной обитаемой станции.