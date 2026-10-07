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Армии передана первая адаптированная для Латвии боевая машина пехоты «Охотник» 0 73

Техно
Дата публикации: 07.10.2026
LETA
Изображение к статье: БМП Хантер

Национальным вооруженным силам в среду передана первая адаптированная для Латвии боевая машина пехоты Mednieks («Охотник»), или Hunter, сообщили агентству LETA в Министерстве обороны.

Всего до 2029 года Национальные вооруженные силы получат 84 такие боевые машины.

«Особенно важно, что в реализации этой программы активно участвует латвийская оборонная промышленность: мы не только приобретаем современную технику, но и развиваем собственные промышленные и технологические возможности страны», — заявил министр обороны Райвис Мелнис.

Hunter представляет собой боевую машину на базе гусеничной платформы ASCOD. Она была существенно модернизирована с учетом современных требований к операциям механизированной пехоты и обладает высокой огневой мощью, модульной защитой и совместима с техникой Национальных вооруженных сил и союзников по НАТО.

Машина оснащена броней четвертого уровня по стандартам НАТО, автоматической пушкой, противотанковым вооружением и пулеметом. Одна машина может перевозить шесть военнослужащих в полном боевом снаряжении.

Название Hunter, или Mednieks, выбрали военнослужащие Механизированной пехотной бригады Сухопутных сил — основные будущие пользователи этой техники.

В январе прошлого года Министерство обороны заключило контракт с испанской компанией GDELS-Santa Bárbara Sistemas на приобретение 42 боевых машин пехоты. Контракт предусматривает участие латвийской промышленности как минимум в 30% объема заказа. В июне того же года министерство заказало еще 42 машины.

Дополнительная партия обойдется в 387 млн евро, первоначальный заказ — в 373 млн евро. Таким образом, общая стоимость двух заказов составляет 760 млн евро.

Проект рассчитан на 2025–2029 годы и предусматривает приобретение и внедрение новых БМП в Национальных вооруженных силах.

В сентябре 2025 года был также подписан субподрядный договор на техническое обслуживание машин Hunter, предусматривающий расширенное участие латвийской промышленности для повышения надежности поставок. Договор заключен на 13 лет — до 31 декабря 2037 года.

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#НАТО #контракт
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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