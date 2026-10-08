Инвестиции ЕС в контрбеспилотные системы в 2025 году выросли в шесть раз, но лишь треть программ будет реализована к 2030‑му, говорится в конфиденциальном европейском докладе. В нем указывается на раздробленные закупки и отстающую отрасль.

Инвестиции в технологии противодействия беспилотникам по всему ЕС увеличились в шесть раз в 2024-2025 годах, однако, по данным конфиденциального европейского доклада, оказавшегося в распоряжении Euronews, лишь треть таких программ, как ожидается, даст результат к 2030 году.

Ежегодный доклад о готовности к обороне за 2026 год — оценка национальных военных возможностей, подготовленная Европейским оборонным агентством (ЕОА), — выявляет устойчивые слабые места в защите Европы от дронов и призывает государства-члены нарастить инвестиции в технологии беспилотников и средств борьбы с ними.

«Инвестиции в возможности по борьбе с беспилотниками и средствами ПВО сверхкороткой дальности выросли в шесть раз между 2024 и 2025 годами в ответ на растущую угрозу со стороны беспилотных систем, однако лишь около трети программ, как ожидается, будет реализовано к 2030 году», — говорится в докладе, который на прошлой неделе был разослан европейским правительствам.

Восточный фланг ЕС, простирающийся от Балтики до Черного моря, сталкивается с растущей угрозой со стороны беспилотников, часть из которых залетает за пределы зоны боевых действий в Украине. Во вторник дроны атаковали два торговых судна в территориальных водах Болгарии, одно из них затонуло.

ЕОА установило, что большинство государств-членов инвестируют в беспилотники для ведения наблюдения, разведки и целеуказания, тогда как другие виды беспилотных летательных аппаратов по-прежнему получают ограниченное финансирование, несмотря на их возрастающее значение на поле боя.

По данным доклада, страны ЕС в 2024–2029 годах намерены вложить 18,9 млрд евро в технологии беспилотников.

«Несмотря на повышенное внимание к закупкам возможностей в области беспилотников и средств противодействия им, значительные дефициты в возможностях и внешняя зависимость по-прежнему негативно сказываются на общей готовности Европы», — говорится в документе.

Испания, Дания, Хорватия, Латвия и Нидерланды возглавляют совместный проект ЕС по коллективной закупке беспилотников и систем противодействия им, а также по созданию технологического хаба для централизации инноваций и испытаний.

Однако ЕОА указывает на серьезные недостатки: разрозненные национальные закупки, ограниченная совместимость, недостаток возможностей для экспериментирования и недостаточная способность промышленности быстро наращивать производство, прежде всего когда речь идет об ударных беспилотниках.

Устранение этих пробелов, отмечают авторы доклада, обошлось бы относительно недорого по сравнению с другими оборонными возможностями, но потребовало бы стабильного финансирования и гибкого, интегрированного подхода.

«Промышленный потенциал еще не достиг масштабов и оперативности, необходимых для длительных боевых действий высокой интенсивности: темпы технологических инноваций опережают традиционные циклы закупок, создавая постоянный риск того, что новые системы устареют еще до того, как будут поставлены войскам», — говорится в докладе.

Иными словами, технологии беспилотников развиваются настолько быстро, что существует риск: техника устареет еще до того, как попадет на поле боя.

В докладе отмечается, что действующие планы и программы учитывают эти вызовы, однако их необходимо подкрепить соответствующей доктриной и подготовкой персонала.

ЕОА также выявило более 200 компаний в ЕС, производящих технологии беспилотников и противодроновые системы, — это динамичная, но фрагментированная экосистема, которая при наличии соответствующей инвестиционной базы уже к следующему году может расшириться до 140% от нынешнего масштаба.

«Промышленная готовность в этом секторе предполагает гибкие производственные экосистемы, поддерживаемые на переднем крае технологий и организованные для быстрого и масштабного наращивания выпуска, а не для создания крупных запасов на складах», — говорится в докладе.