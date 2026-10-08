Микроскопические фотосинтезирующие организмы Балтийского моря могут играть гораздо более важную роль в борьбе с изменением климата, чем считалось ранее. Исследование шведских ученых показало, каким образом они переносят углерод из поверхностных вод в морские глубины.

Исследователи Стокгольмского университета выяснили, что пикоцианобактерии — одни из самых маленьких и наиболее многочисленных фотосинтезирующих организмов Балтийского моря — способны эффективно переносить углерод из верхних слоев воды в глубину.

Результаты работы опубликованы в научном журнале The ISME Journal.

Фитопланктон играет ключевую роль в глобальном углеродном цикле, поглощая углекислый газ (CO₂) в процессе фотосинтеза. По оценкам ученых, именно на фитопланктон приходится около половины всего фотосинтеза на Земле. Когда его биомасса оседает на дно, вместе с ней из атмосферы и поверхностных вод удаляется связанный углерод.

Этот механизм называют биологическим насосом. Он помогает регулировать концентрацию CO₂ в атмосфере, однако одновременно влияет и на состояние морских экосистем. Разложение осевшей органики, например, способствует образованию бескислородных зон в Балтийском море.

Особое внимание ученые уделили пикоцианобактериям рода Synechococcus. Размер их клеток не превышает двух микрометров, поэтому долгое время считалось, что самостоятельно они практически не способны оседать на глубину.

Однако исследование показало, что некоторые штаммы этих микроорганизмов объединяются в колонии и более крупные агрегаты. Благодаря этому они начинают оседать значительно быстрее и переносят связанную с ними биомассу в глубинные слои моря.

«Мы показали, что способность разных штаммов пикоцианобактерий образовывать агрегаты напрямую определяет, какая часть их биомассы переносится в глубину. Это особенно важно, поскольку в более теплом и бедном питательными веществами океане численность пикофитопланктона, как ожидается, будет увеличиваться», — отметил ведущий автор исследования Мартин Экман.

Исследование проводилось в районе Ландсортской впадины Балтийского моря. Весной и летом ученые отбирали пробы воды на разных глубинах, использовали донные осадочные ловушки, а затем сочетали микроскопию, проточную цитометрию и генетическое секвенирование, чтобы проследить, какие именно микроорганизмы достигают глубинных слоев.

Оказалось, что далеко не все штаммы ведут себя одинаково. Одни преимущественно существуют как отдельные клетки, тогда как другие гораздо чаще формируют колонии и поэтому эффективнее участвуют в переносе углерода.

Исследователи также обнаружили сезонные различия между такими штаммами. Это говорит о том, что способность к агрегации может быть важной экологической особенностью, влияющей на то, как разные микроорганизмы будут реагировать на изменение климата.

По мнению ученых, полученные результаты помогут точнее прогнозировать изменения глобального углеродного цикла по мере потепления климата. Следующим шагом станет изучение аналогичных процессов не только в Балтийском море, но и в других районах Мирового океана.