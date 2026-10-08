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Новые налоги повысят цены на зимние шины: какие модели могут подорожать сильнее всего 0 270

Техно
Дата публикации: 08.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: шина
ФОТО: Unsplash

Цены на зимние шины в Латвии к началу сезона могут вырасти из-за новых европейских пошлин и изменений в правилах торговли. Особенно это может затронуть продукцию китайских производителей и привести к дефициту отдельных моделей.

Зимние шины в этом сезоне могут стать дороже из-за новых налогов и ограничений, вводимых в Европейском союзе. Об этом в передаче «Auto ziņas» (ТВ3) рассказал эксперт по шинам Гундар Лиекне.

По его словам, еще летом ЕС ввел антидемпинговые пошлины на шины, произведенные в Китае. В результате некоторые производители уже начали переносить производство в другие страны.

«У нас шины одного производителя поступают из Китая, а другого — уже из Камбоджи. Перенос производства может привести к задержкам поставок, а самый большой минус — дефицит скандинавских и шипованных шин», — отметил Лиекне.

По словам представителя отрасли, это может сказаться не только на ценах, но и на доступности отдельных моделей в разгар зимнего сезона.

Кроме того, уже с 9 декабря в ЕС планируется ввести антисубсидиарную пошлину на шины, произведенные за пределами Евросоюза. Хотя основное внимание уделяется продукции из Китая, новые меры могут затронуть также производителей из США и Южной Кореи.

Окончательный размер пошлины пока не определен. При этом участники рынка не исключают, что она может быть введена задним числом — с распространением на поставки, ввезенные за 90 дней до вступления решения в силу. Именно поэтому специалисты советуют не откладывать покупку зимних шин до ноября или декабря.

Дополнительные изменения ожидают рынок и в следующем году. Вступит в силу Регламент ЕС о предотвращении обезлесения, который потребует подтверждать происхождение натурального каучука, используемого при производстве шин.

«Это означает, что придется указывать, с какого дерева был получен каучук. Если поставщик шин не сможет предоставить соответствующий сертификат, такие шины нельзя будет продавать в Европейском союзе», — пояснил Лиекне.

Пока новые правила еще не вступили в силу полностью, однако эксперты уже рекомендуют учитывать возможный рост цен и не откладывать покупку зимних шин на последние недели перед сезоном.

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#налоги #торговля #шины #экономика #Китай
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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