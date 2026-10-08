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Хакеры требовали почти $3 млрд: участника Qilin поймали во время отдыха в Токио 0 147

Техно
Дата публикации: 08.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: хакер
ФОТО: Unsplash

Япония передала Германии 28-летнего россиянина, которого связывают с одной из наиболее активных хакерских группировок Qilin. Немецким следователям удалось установить его личность после нескольких месяцев наблюдения за группой и анализа цифровых следов.

28-летний гражданин России, которого считают участником хакерской группировки Qilin, экстрадирован из Японии в Германию, сообщает ЛЕТА со ссылкой на DPA.

Мужчину задержали еще в мае в Токио, куда он приехал на отдых. В минувшую пятницу его доставили в Германию, сообщил министр внутренних дел федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Герберт Ройль.

По данным немецких властей, с 2024 года Qilin занималась вымогательством денег почти у 4000 компаний по всему миру. Около 150 пострадавших находились в Германии.

Общая сумма требований хакеров приблизилась к 3 млрд долларов. При этом фактически жертвы выплатили более 140 млн долларов, или около 125 млн евро.

Ройль назвал Qilin одной из наиболее активных и дерзких киберпреступных группировок в мире.

Выявить предполагаемого участника группы удалось после продолжительного расследования. Министр юстиции Северного Рейна — Вестфалии Беньямин Лимбах рассказал, что немецкие следователи внедрились в хакерскую среду и несколько месяцев наблюдали за ее деятельностью.

Специалисты анализировали большое количество цифровых следов, пока не смогли связать использовавшийся в интернете псевдоним с конкретным человеком. После установления личности следствие вышло на подозреваемого.

В итоге его удалось задержать не в России или Германии, а во время поездки в Японию.

Особенность этого дела еще и в том, что между Японией и Германией нет договора об экстрадиции. Несмотря на это, японские власти согласились передать подозреваемого немецкой стороне.

Ройль и Лимбах поблагодарили Японию за сотрудничество и назвали экстрадицию примером того, что международное взаимодействие позволяет преследовать участников киберпреступных группировок даже за пределами стран, где совершались атаки.

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#хакеры #Япония #Германия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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