На низкой околоземной орбите распался советский метеорологический спутник «Метеор-2-7», запущенный более 40 лет назад. Специалисты считают, что это еще один признак растущей проблемы космического мусора, которая увеличивает риск столкновений действующих спутников.

Советский метеорологический спутник «Метеор-2-7», запущенный в 1981 году, вновь разрушился на орбите. Компания LeoLabs, отслеживающая объекты в космосе, зафиксировала образование десятков новых фрагментов во время пролета аппарата над станцией наблюдения в Западной Австралии, пишет Space.

По предварительной оценке компании, рядом со спутником появились многочисленные обломки, что указывает на очередное разрушение аппарата.

Этот случай продолжил серию подобных инцидентов последних месяцев. В сентябре окончательно распался американский разведывательный спутник времен холодной войны «USA 32», в августе разрушился китайский разгонный блок ракеты, а несколькими месяцами ранее аналогичный инцидент произошел со спутником Starlink компании SpaceX. В январе также был зафиксирован распад российского спутника-инспектора на геостационарной орбите.

В LeoLabs считают, что такие события перестают быть единичными.

«Это последнее из серии событий, которые мы наблюдаем за последние шесть месяцев. Все вместе они указывают на тревожную тенденцию в области безопасности и устойчивости космической деятельности и подчеркивают критическую необходимость постоянного мониторинга», — заявили в компании.

Эксперт по космическому мусору Джим Шелл обратил внимание, что «Метеор-2-7» разрушился уже не впервые. По его данным, аналогичный инцидент с этим аппаратом произошел еще в 2004 году. Нынешнее разрушение произошло на высоте около 855 километров — одном из наиболее загруженных участков низкой околоземной орбиты, где сосредоточено большое количество космического мусора.

Проблема становится все масштабнее по мере роста числа спутников. Чем больше аппаратов выводится на орбиту, тем выше вероятность столкновений. Каждое новое разрушение создает дополнительные обломки, которые могут повредить другие космические аппараты и спровоцировать новые аварии.

Статистика подтверждает эту тенденцию. Если в 2005 году Европейское космическое агентство отслеживало около 16 тысяч объектов космического мусора, то к 2026 году их количество превысило 44 тысячи. Несмотря на небольшие размеры большинства фрагментов, они движутся с огромной скоростью и способны вывести из строя спутник при столкновении.

Опасность связана не только с обломками. Спутникам все чаще приходится выполнять маневры уклонения. По данным SpaceX, каждый спутник системы Starlink с июня 2025 года по май 2026 года в среднем совершал более 40 маневров в год, чтобы избежать столкновений с космическим мусором или другими аппаратами.

По мнению некоторых специалистов, столкновение с действующим спутником становится лишь вопросом времени. Профессор астронавтики Бирмингемского университета Хью Льюис ранее заявил, что подобный инцидент, вероятно, произойдет несмотря на постоянные маневры уклонения, а не из-за их отсутствия.

При этом число объектов на орбите продолжает расти. Государства и частные компании планируют запуск десятков тысяч новых спутников, а SpaceX ранее заявляла о долгосрочных планах увеличить свою орбитальную группировку до одного миллиона аппаратов для развития космической инфраструктуры.

Растущее количество космического мусора уже влияет не только на спутники, но и на безопасность экипажей. Так, в феврале 2026 года на китайской орбитальной станции «Тяньгун» резервный корабль для экстренной эвакуации был поврежден обломком космического мусора, из-за чего экипаж на десять дней остался без запасного средства возвращения на Землю.

Специалисты предупреждают, что без постоянного контроля и мер по сокращению космического мусора риски для спутниковой инфраструктуры и пилотируемых миссий будут продолжать расти.