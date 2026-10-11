Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Евросоюз ограничит ввоз китайских авто: европейские не продаются, надо что-то делать 0 99

Техно
Дата публикации: 11.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: автомобили

Евросоюз с 1 декабря вводит квоты на импорт гибридных машин. Ввоз этих авто ограничат до 350 тысяч штук в год, сообщает Bloomberg, в распоряжении которого имеется проект документа.

По данным издания, в первый год будет действовать жесткий лимит, который в дальнейшем станет расти на 6% ежегодно. Мера рассчитана на четыре года.

Хотя ограничения вызваны экспансией китайского автопрома, формально они коснутся поставок из всех стран в соответствии с нормами ВТО. Как отмечает Bloomberg, вопрос защиты европейского рынка от дешевого китайского импорта, создающего угрозу местным производителям, лидеры ЕС обсудят на саммите в Брюсселе в четверг.

Интересно, будет ли на саммите обсуждаться вопрос – почему европейские авто получаются дороже китайских? И можно ли выиграть конкуренцию в честной борьбе?

Ранее Bloomberg сообщал, что Китай и Евросоюз достигли взаимопонимания по вопросу экспорта китайских гибридных автомобилей в Европу по итогам двухдневных торговых переговоров в Пекине. Переговоры провели министр коммерции КНР Ван Вэньтао и еврокомиссар по торговле Марош Шефчович.

×
#торговля #экспорт #автомобили #квоты #Брюссель #Евросоюз #Китай #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: хакер
Изображение к статье: БМП Хантер
Изображение к статье: квант
Изображение к статье: памятник Нобелю

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Лев XIV
В мире
Изображение к статье: ПТицы
В мире животных
Изображение к статье: Авария туристического автобуса в Турции
ЧП и криминал
Изображение к статье: Трамп и Кэти Захария
В мире
1
Изображение к статье: МИД Латвии
В мире
Изображение к статье: сломанная скамья
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Лев XIV
В мире
Изображение к статье: ПТицы
В мире животных
Изображение к статье: Авария туристического автобуса в Турции
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео