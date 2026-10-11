Евросоюз с 1 декабря вводит квоты на импорт гибридных машин. Ввоз этих авто ограничат до 350 тысяч штук в год, сообщает Bloomberg, в распоряжении которого имеется проект документа.

По данным издания, в первый год будет действовать жесткий лимит, который в дальнейшем станет расти на 6% ежегодно. Мера рассчитана на четыре года.

Хотя ограничения вызваны экспансией китайского автопрома, формально они коснутся поставок из всех стран в соответствии с нормами ВТО. Как отмечает Bloomberg, вопрос защиты европейского рынка от дешевого китайского импорта, создающего угрозу местным производителям, лидеры ЕС обсудят на саммите в Брюсселе в четверг.

Интересно, будет ли на саммите обсуждаться вопрос – почему европейские авто получаются дороже китайских? И можно ли выиграть конкуренцию в честной борьбе?

Ранее Bloomberg сообщал, что Китай и Евросоюз достигли взаимопонимания по вопросу экспорта китайских гибридных автомобилей в Европу по итогам двухдневных торговых переговоров в Пекине. Переговоры провели министр коммерции КНР Ван Вэньтао и еврокомиссар по торговле Марош Шефчович.