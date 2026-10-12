NASA выбрало проект, который должен проверить, скрывается ли под поверхностью Луны гигантская лавовая труба. Если ее существование подтвердится, она может не только рассказать о прошлом спутника Земли, но и стать естественным укрытием для будущих астронавтов.

NASA приступает к реализации проекта GIMLI, цель которого — выяснить, существует ли под поверхностью Луны огромная лавовая труба, образовавшаяся миллиарды лет назад в результате вулканической активности. Эта миссия вошла в число трех новых научных проектов, призванных помочь подготовить будущую лунную базу, которую агентство планирует создать в районе южного полюса Луны.

В центре внимания ученых окажется провал Мариус-Хиллс, обнаруженный японским лунным орбитальным аппаратом Kaguya в 2009 году. Исследователи предполагают, что это не просто глубокая воронка, а вход в обширную подземную полость.

Если гипотеза подтвердится, ученые смогут получить новые сведения о вулканическом прошлом Луны. Кроме того, подобные естественные пещеры могут оказаться важным ресурсом для будущих пилотируемых экспедиций.

«Научная программа NASA создает своего рода универсальное руководство по выживанию на других планетах, чтобы наука первой пришла на поверхность Луны и заранее обеспечила будущие экипажи астронавтов жизненно важной информацией, ресурсами и мерами безопасности», — заявила заместитель администратора NASA по научным миссиям Никки Фокс.

По словам заместителя руководителя проекта Гарета Моргана, подтверждение существования крупной лавовой трубы позволит лучше понять, как происходили вулканические процессы на Луне.

«Лавовые трубы широко распространены в районах базальтового вулканизма на Земле, поэтому их обнаружение на Луне позволит использовать знания о земных пещерах для лучшего понимания истории нашего спутника», — отметил он.

Интерес к подобным образованиям связан не только с наукой. Подземные полости способны защищать от космической радиации, микрометеоритов и резких перепадов температуры, которые на поверхности Луны достигают экстремальных значений. В будущем такие пещеры могут стать естественным убежищем для астронавтов и дополнить искусственные жилые модули.

Исследование будет проводиться непосредственно на поверхности Луны. Для поиска скрытых пустот ученые планируют использовать сразу несколько методов: георадар, сейсмические датчики и гравиметр. Сопоставив результаты измерений, исследователи рассчитывают определить, существует ли подземная лавовая труба и каковы ее размеры.

Проект GIMLI разработан на основе предложения Института планетарных наук (Planetary Science Institute) и финансируется в рамках программы NASA PRISM. В создании научного оборудования участвует компания Honeybee Robotics, а доставить его на Луну планируется с помощью посадочного модуля и лунохода по программе Commercial Lunar Payload Services (CLPS). Анализом полученных данных займут специалисты Института планетарных наук совместно с Норвежским космическим агентством.

Если существование гигантской пещеры подтвердится, это станет важным открытием не только для изучения геологической истории Луны, но и для подготовки будущих долговременных пилотируемых миссий.