Идея обернуть смартфон алюминиевой фольгой уже много лет "вирусится" в интернете как способ избежать слежки, блокировать излучение или защитить устройство от кибератак. Хотя многие, не без оснований, утверждают, что на мобильном устройстве есть кнопка с таким же эффектом.

На первый взгляд такой способ может показаться странным, однако физика отчасти подтверждает эффективность такого домашнего эксперимента. По крайней мере, он наглядно демонстрирует, как работают современные беспроводные коммуникации, пишет Computer Hoy.

Клетка Фарадея: почему алюминиевая фольга блокирует сигнал

Как на собственном опыте убедился эксперт по технологиям Рэй Малик, мобильная связь, Wi-Fi, Bluetooth и GPS используют электромагнитные радиоволны.

Если обернуть телефон несколькими слоями обычной алюминиевой фольги, той самой, которая есть на каждой кухне, металл будет отражать и ослаблять радиоволны, препятствуя их прохождению к встроенным антеннам девайса.

Возникает эффект, известный в физике как "клетка Фарадея". Это своеобразный экран, который ограничивает воздействие внешних электромагнитных полей и прохождение радиосигналов.

Если попытаться позвонить на такой смартфон, отправить ему СМС или написать сообщение в WhatsApp, соединение сразу же прервется из-за отсутствия сигнала мобильной сети или доступа к передаче данных.

В то же время существует ошибочное мнение, что оборачивание телефона алюминиевой фольгой помогает защититься от излучения сетей 5G и Wi-Fi. Наука неоднократно подтверждала, что воздействие частот, используемых мобильными телефонами, не представляет опасности для здоровья.

Мобильные телефоны излучают сигналы с крайне низким уровнем мощности, а радиоволны уже являются частью нашей среды, поэтому прибегать к этому методу для защиты от этих волн бессмысленно.

Можно ли защитить смартфон от кибератак с помощью фольги

С точки зрения кибербезопасности алюминиевая фольга также не является практичным и надежным решением. Блокировка беспроводных соединений временно ограничивает обмен данными с внешним миром, но не устраняет уязвимости операционной системы и не защищает от возможных кибератак.

Гораздо эффективнее регулярно обновлять ОС и приложения, использовать надежные пароли и включать двухэтапную проверку. Также следует избегать подозрительных ссылок и электронных писем, которые могут использоваться для кражи данных.

Несмотря на то что оборачивание телефона фольгой практически бесполезно в повседневной жизни, принцип электромагнитного экранирования и вправду применяется в профессиональной среде. Например, эксперты по цифровой криминалистике и правоохранительные органы помещают изъятые гаджеты в специальные экранирующие чехлы или сумки Фарадея. Их изготавливают из материалов с проводящими свойствами, включая алюминий, медь и никель.

Такие аксессуары предназначены для блокировки беспроводных сигналов и помогают предотвратить удаленное удаление данных и изменение цифровых доказательств. Подобные сумки также были замечены на заседаниях советов национальной обороны и других встречах высокого уровня.

Любопытно, что даже отключенная от электросети микроволновая печь может продемонстрировать похожий эффект. Ее металлическая внутренняя камера изначально сконструирована так, чтобы препятствовать выходу микроволн наружу.