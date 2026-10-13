В связи с открытием 12 октября в Париже международного автосалона Mondial de l’Automobile европейские СМИ пишут о «китайской экспансии» на европейский автомобильный рынок. В борьбе за потребителя европейские производители делают ставку на практическую пользу, экологию и здравый смысл: Citroën возрождает легендарный 2CV, Fiat показывает кузов-трансформер. В день открытия президент Франции Эмманюэль Макрон указал на необходимость «защитить европейский рынок от недобросовестной конкуренции». Речь идет, в первую очередь, о китайской экспансии.

Глава французского государства написал в соцсети X: «Десять лет назад нам говорили, что производить аккумуляторы для электромобилей в Европе невозможно и что французский автопром не выдержит мировой конкуренции. Сегодня у нас четыре гигафабрики во Франции, мы производим сотни тысяч электромобилей, а наши R4 и R5 выходят с заводов с аккумуляторами, изготовленными у нас».

Президент подчеркнул: «Это очень конкретные результаты, это полезно для наших рабочих мест, нашей экономики и соответствует нашим климатическим целям».

Peugeot переносит спортивную линейку GTi на электрическую основу — новая E-208 GTi с мощностью 281 л.с. способна разогнаться до 100 км/ч за 5,5 секунды. Renault показывает электрический фургон Trafic Van E-Tech с 800-вольтовой архитектурой: по данным марки, время зарядки с 15 до 80% занимает около 20 минут. Его производство в нормандском Сандувиле начнётся уже в конце 2026 года. Volkswagen представляет свои электрические ID. Polo и ID. Tiguan, расширяя гамму от городских машин до семейных SUV, - сообщает Международное французское радио.