Марсоход Perseverance обнаружил на Марсе породу, которая может содержать признаки древней микробной жизни. Однако подтвердить или опровергнуть эту гипотезу ученые пока не могут — образцы остаются на Красной планете, а программа их доставки на Землю фактически остановлена.

Ученые NASA считают, что марсоход Perseverance, возможно, уже собрал самый перспективный за всю историю исследований Марса образец для поиска следов внеземной жизни. Однако ответ на вопрос, существовала ли когда-либо жизнь на Красной планете, может быть отложен на неопределенный срок.

Речь идет об образце породы «Сапфировый каньон», который Perseverance добыл в районе древней речной долины Неретва на территории кратера Езеро. Более трех миллиардов лет назад здесь находилось озеро, поэтому именно этот регион считается одним из наиболее перспективных для поиска следов древней жизни.

По словам участников миссии, это именно тот тип породы, который ученые надеялись найти. Исследователь Адриан Броз назвал находку первой потенциальной биосигнатурой, обнаруженной на Марсе.

«Я думаю, это первый раз, когда мы обнаружили на Марсе нечто, что можно квалифицировать как "потенциальную биосигнатуру"», — заявил он.

Особый интерес вызывают темные пятна в породе, напоминающие «леопардовый» рисунок. На Земле подобные структуры нередко образуются в результате жизнедеятельности микроорганизмов. Однако ученые подчеркивают, что похожие следы могут возникать и без участия живых организмов — вследствие химических и геологических процессов. Поэтому окончательный ответ можно будет получить только после лабораторного анализа на Земле.

Именно здесь возникает главная проблема. Хотя образцы уже собраны и надежно хранятся внутри марсохода, программа NASA и Европейского космического агентства по их возвращению оказалась слишком дорогой и сложной. После многолетней разработки и миллиардных затрат агентство сначала пересмотрело проект, а затем фактически отказалось от первоначального плана, пока не представив полноценной замены.

По словам ученых, приборов, установленных на Perseverance, недостаточно, чтобы окончательно определить происхождение обнаруженных структур.

«Мы можем продолжать проводить эти исследования и находить эти подсказки, но мы никогда не узнаем наверняка, пока не получим эти образцы обратно», — отметила профессор Университета Пердью Бриони Хорган.

Тем временем у NASA появился серьезный конкурент. Китай планирует запустить миссию «Тяньвэнь-3» в 2028 году и рассчитывает доставить первые образцы марсианской породы на Землю уже в 2031 году. Для этого готовится отдельная экспедиция с посадочным модулем, взлетным аппаратом, вертолетом и орбитальным модулем, который вернет образцы на Землю.

Несмотря на отмену первоначальной программы, в NASA не отказались от идеи вернуть образцы Perseverance. Новый руководитель агентства Джаред Айзекман назвал доставку марсианских пород на Землю потенциально самым значительным научным прорывом в истории человечества. Кроме того, несколько частных компаний уже предлагают более дешевые варианты такой миссии. Один из проектов предусматривает доставку всех 30 собранных образцов на Землю к 2037 году менее чем за 3 млрд долларов.

Даже если в образцах не удастся обнаружить следы древней жизни, они помогут ученым понять, почему на Марсе эволюция могла пойти иначе, чем на Земле. Поэтому собранные Perseverance породы уже называют одним из самых ценных научных материалов в истории исследования космоса.