Удары по дата-центрам российской компании «Yandex» вновь подняли вопрос о надежности хранения цифровых данных. Латвийские эксперты призывают заранее создавать резервные копии и напоминают, что при использовании сервисов за пределами ЕС на пользователей не распространяются европейские правила защиты персональных данных.

После ударов Украины по дата-центрам российской компании «Yandex» специалисты по информационной безопасности вновь обратили внимание на необходимость резервного хранения данных. По их словам, если информация хранится только в одном центре обработки данных, ее можно потерять без возможности восстановления.

Директор по развитию бизнеса дата-центров Tet Марис Сперга в интервью Латвийскому радио отметил, что как частным пользователям, так и компаниям стоит заранее убедиться, что их данные регулярно копируются и хранятся в нескольких местах.

По его словам, наиболее надежным считается хранение данных в разных географических точках.

«Сейчас у Tet семь дата-центров, расположенных по обе стороны Даугавы, а также в Саласпилсе. Кроме того, с 2024 года у нас есть две площадки в Германии, где также размещаются резервные копии данных», — рассказал Сперга.

При этом он подчеркнул, что схема хранения зависит от выбранной услуги. Не все данные автоматически копируются за пределы Латвии, поэтому пользователям рекомендуется уточнять условия хранения у своего поставщика услуг. По словам Сперги, бизнес интересуется этим значительно чаще, чем обычные жители.

Эксперт напомнил, что опыт Украины показал, насколько важна децентрализация хранения информации. Уже в первые дни полномасштабной войны компания Tet помогала переносить данные украинских организаций в Латвию и Германию.

«Главный урок, который украинцы очень быстро усвоили, заключается в том, что данные не могут находиться только в одной стране. За три месяца они практически полностью децентрализовали хранение информации, чтобы уничтожение одного или двух крупных дата-центров не привело к потере критически важных данных», — отметил он.

По словам Сперги, потеря данных способна вызвать перебои в работе банковских систем, служб такси и других цифровых сервисов, которыми люди пользуются ежедневно. Он считает, что многие латвийские компании уже приняли необходимые меры защиты, хотя часть организаций еще продолжает совершенствовать свои системы резервного хранения.

Еще один вопрос касается хранения персональных данных в российских сервисах. Блогер по кибербезопасности Элвис Страздиньш напомнил, что российские интернет-платформы не подпадают под действие европейского законодательства о защите данных.

«На Россию не распространяется Общий регламент ЕС по защите данных. Там обращаются с персональной информацией так, как считают нужным. Я сам проверял: удалить свои данные крайне сложно, а если человек уже потерял доступ к аккаунту, то зачастую это вообще невозможно», — рассказал он.

По мнению Страздиньша, пользователям следует учитывать этот фактор при выборе интернет-сервисов, расположенных за пределами Европейского союза.

Вместе с тем данные Национального совета по электронным СМИ показывают, что интерес жителей Латвии к заблокированным интернет-ресурсам сохраняется. С начала года более 90 тысяч пользователей пытались получить доступ к таким сайтам свыше 400 тысяч раз.

Член совета Дита Ремберга пояснила, что рост числа попыток связан прежде всего с увеличением количества заблокированных ресурсов.

«Люди продолжают искать нелегальные способы просмотра фильмов и сериалов. Поэтому количество попыток доступа растет по мере того, как блокируется все больше сайтов с таким контентом», — сказала она.

По ее словам, значительно сложнее ограничить доступ к мобильным приложениям, поэтому некоторые российские сервисы и социальные сети по-прежнему остаются доступны пользователям. Государственная полиция и другие ведомства продолжают искать технические решения этой проблемы.