Обычная кухонная фольга способна превратить современный смартфон в практически бесполезный кусок электроники. Телефон может перестать принимать звонки, сообщения и сигналы GPS. Но означает ли это, что несколько слоёв алюминия способны защитить владельца от слежки, хакеров и электромагнитного излучения? Ответ оказался не таким очевидным.

Идея завернуть мобильный телефон в алюминиевую фольгу давно обсуждается в интернете. Одни считают этот способ защитой от слежки, другие надеются таким образом заблокировать излучение, третьи уверены, что фольга способна обезопасить устройство от хакеров.

Как объясняет испанское технологическое издание Computer Hoy, у необычного эксперимента действительно есть научная основа. Однако его реальные возможности заметно отличаются от распространённых представлений.

Почему телефон теряет связь

Современные смартфоны постоянно обмениваются радиосигналами с окружающим миром. Мобильная связь, Wi-Fi, Bluetooth и спутниковая навигация используют электромагнитные волны.

Алюминий, из которого изготовлена обычная кухонная фольга, хорошо проводит электричество и способен отражать и ослаблять радиоволны.

Если полностью завернуть телефон в несколько слоёв фольги, вокруг него образуется своеобразный электромагнитный экран.

Этот эффект связан с физическим принципом, известным как клетка Фарадея. Так называют проводящую оболочку, которая препятствует проникновению электромагнитных полей и сигналов внутрь защищённого пространства.

В результате смартфон может потерять соединение с мобильной сетью, перестать принимать звонки и сообщения, а также утратить доступ к беспроводному интернету.

При этом эффект зависит от того, насколько плотно и равномерно устройство закрыто металлом. Даже небольшие щели способны снизить эффективность экранирования.

Что произойдёт со звонками и сообщениями

Если эксперимент удался и радиосигналы действительно заблокированы, дозвониться до смартфона через мобильную сеть не получится.

Сообщения SMS не будут доставляться на устройство, пока оно остаётся вне зоны связи. Аналогичная ситуация возникнет с WhatsApp и другими мессенджерами, которым требуется подключение к интернету.

Однако сообщения не обязательно исчезнут. После восстановления соединения телефон сможет получить те из них, которые сохранились на серверах операторов и сервисов.

При этом сам смартфон продолжит работать. Пользователь сможет просматривать ранее загруженные фотографии, читать сохранённые документы и пользоваться приложениями, которым не нужен интернет.

Защитит ли фольга от слежки?

Здесь всё значительно сложнее.

Если устройство полностью изолировано от радиосигналов, оно не сможет передавать данные через мобильную сеть, Wi-Fi или Bluetooth. Также может прекратиться приём спутниковых навигационных сигналов. Но это не означает, что телефон становится полностью защищённым от отслеживания.

Например, вредоносная программа может продолжать собирать информацию внутри устройства, а затем передать её после восстановления подключения.

Кроме того, блокировка GPS не мешает смартфону использовать некоторые внутренние датчики и сохранять уже полученные сведения о местоположении.

Таким образом, фольга способна временно ограничить беспроводную связь, но не гарантирует полной конфиденциальности.

А как насчёт защиты от хакеров?

Распространённое представление о том, что алюминиевая фольга может защитить телефон от кибератак, тоже не вполне соответствует действительности.

Экранирование способно затруднить удалённое подключение к устройству через беспроводные сети, но не устраняет уже существующие уязвимости операционной системы.

Если смартфон заражён вредоносным программным обеспечением, фольга его не удалит.

Для защиты личных данных гораздо полезнее своевременно устанавливать обновления, использовать надёжные пароли, включать двухфакторную аутентификацию и не открывать подозрительные ссылки.

Может ли фольга защитить от вредного излучения?

Некоторые пользователи прибегают к такому способу из опасений перед сетями 5G, Wi-Fi и мобильной связью.

Однако убедительных научных доказательств того, что радиочастотное излучение мобильных телефонов при соблюдении действующих нормативов представляет опасность для здоровья, нет.

Поэтому оборачивать смартфон фольгой ради защиты от обычного воздействия беспроводных сетей не имеет практического смысла.

Более того, если телефон закрыт металлом лишь частично, он может пытаться компенсировать ухудшение связи повышением мощности передатчика в пределах предусмотренных производителем ограничений.

Почему полиция действительно использует похожую технологию

Хотя фольга выглядит сомнительным средством защиты для обычного пользователя, принцип электромагнитного экранирования широко применяется специалистами.

Например, при расследовании преступлений правоохранительные органы используют специальные сумки Фарадея.

В них помещают изъятые смартфоны и другие электронные устройства, чтобы предотвратить их подключение к мобильным сетям и интернету.

Это позволяет снизить риск удалённого удаления информации или изменения цифровых доказательств.

Такие сумки изготавливаются из специальных проводящих материалов, в том числе с использованием алюминия, меди и никеля.

В отличие от обычной кухонной фольги, профессиональные изделия рассчитаны на более надёжное экранирование и проходят соответствующие испытания.

А если положить телефон в микроволновку?

Интересно, что похожий принцип используется и в обычной микроволновой печи.

Её металлический корпус и специальная сетка на дверце предназначены для удержания микроволнового излучения внутри камеры.

Поэтому выключенная и отключённая от электросети микроволновка может частично ослаблять сигналы мобильной связи.

Однако она не рассчитана на блокировку всех частот, используемых современными смартфонами. Надёжной изоляции такой способ не гарантирует.

И, разумеется, включать микроволновую печь с телефоном внутри категорически нельзя: это может привести к повреждению устройства и возгоранию.

Стоит ли проводить эксперимент?

Попробовать обернуть телефон фольгой можно ради демонстрации законов физики. Однако использовать этот метод ежедневно нет никакого смысла.

Он лишает смартфон основных функций, не устраняет угрозы кибербезопасности и не обеспечивает гарантированной защиты от слежки.

Если необходимо временно отключить беспроводные соединения, гораздо удобнее воспользоваться режимом полёта, дополнительно проверив, отключены ли Wi-Fi и Bluetooth.

Главный парадокс эксперимента заключается в том, что обычная кухонная фольга действительно может заблокировать связь современного смартфона. Но превратить телефон в полностью защищённое от слежки устройство она не способна. Иногда самый простой способ исчезнуть из сети — просто отключить соединения, не превращая смартфон в свёрток для запекания.