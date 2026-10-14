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В Москве задействовали автовышки для борьбы с дронами: как они работают 0 265

Техно
Дата публикации: 14.10.2026
УНИАН
Изображение к статье: автовышки с зенитчиками

Россияне для защиты Москвы от налетов украинских дронов начали использовать автовышки с операторами переносных зенитных ракетных комплексов. Об этом сообщает"Милитарный", ссылаясь на информацию российского анонимного сообщества ВЧК-ОГПУ.

Сообщается, что на окраинах Москвы в большом количестве передвигается такая техника.

"Автовышки используют для размещения на них бойцов мобильных огневых групп, вооруженных переносными зенитными ракетными комплексами "Верба" и "Игла", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что автовышки могут быстро развертываться в нужном месте при угрозе атаки дронов, превращаясь в мобильные огневые позиции.

В то же время в сообществе сообщают об уменьшении в городе количества зенитных комплексов "Панцирь" на стационарных позициях, в частности тех, которые были установлены на крышах домов, в том числе на здании бизнес-центра "Нордстар Тауэр".

Они предполагают, что стационарные позиции этих комплексов могли оказаться неэффективными при отражении атак украинских дронов.

"Милитарный" пишет, что система ПВО российской столицы состоит из нескольких эшелонов обороны. Ее основу составляют зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", зенитные ракетные системы С-400 и комплексы меньшей дальности "Тор". Вокруг Москвы и в самом городе находится более сотни позиций для размещения зенитных систем. Кроме того, вокруг города возвели десятки специальных башен и различных сооружений для размещения ПВО.

Сообщается, что военные РФ начали использовать и ПЗРК во время массированных налетов украинских БПЛА и публиковали в сети видео применения этого вооружения на улицах Москвы среди гражданского транспорта и находящихся поблизости жителей.

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#Украина #Москва #безопасность #технологии #ПВО #дроны #Россия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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