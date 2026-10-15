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Бундесвер получит дроны-сеткометы для защиты казарм от вражеских беспилотников 1 86

Техно
Дата публикации: 15.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: дрон-сеткомет

Немецкие вооруженные силы приобретут дроны, способные развертывать сети для защиты казарм и других объектов от вражеских беспилотников. Об этом сообщило dpa. Согласие на закупку дал бюджетный комитет немецкого парламента.

"Дроны-сеткометы считаются проверенным оборонным средством для защиты объектов", - говорится в сообщении Министерства обороны Германии. Обычно их используют в сочетании с другими системами, например средствами радиопомех и радиолокаторами. Такие дроны захватывают вражеские беспилотники с помощью сети. В отличие от сбивания, этот метод не создает опасности от летящих обломков, поэтому подходит для городских районов.

Сколько дронов намерен закупить Бундесвер, пресс-секретарь ведомства не сообщила. Из соображений военной и оперативной безопасности комментарии о конкретных суммах и количестве давать нельзя, пояснила она.

Недавно Федеральная разведывательная служба (BND) опубликовала строгое предупреждение о деятельности России в Германии. Канцлер Фридрих Мерц заявил, что страна готовится к масштабным гибридным атакам, в том числе особо серьезным, и ответит на них "быстро и очень четко". Глава МВД Александр Добриндт планирует ввести комплекс мер, который должен охватить защиту от беспилотников и диверсий на объектах критической инфраструктуры.

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#министерство обороны #безопасность #дроны #беспилотники #Россия #Германия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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