У учеников, родителей и учителей могли возникнуть проблемы с доступом к “E-klase”. В социальных сетях несколько родителей сообщают, что не могут полноценно пользоваться системой, которая ежедневно необходима для отслеживания оценок учеников, домашних заданий и общения с педагогами.

В социальной сети “Facebook” в группе “Atsaucīgo māmiņu forums” опубликован скриншот с сообщением службы технической поддержки E-klase, в котором указано, что система столкнулась с кибератакой.

“В настоящее время система E-klase отражает кибератаку. Надеемся, что вскоре удастся восстановить полноценную работу системы”, — говорится в сообщении, отправленном пользователю E-klase.

В настоящее время более подробная информация о масштабе возможной атаки неизвестна.

E-klase — важная составляющая системы образования, которой ежедневно пользуются 25 000 учителей и 150 000 семей по всей Латвии. Задача E-klase — способствовать качественному образовательному процессу, обеспечивать эффективный обмен информацией, сотрудничая с различными вовлечёнными сторонами — учениками, родителями, учителями, разработчиками учебного содержания, самоуправлениями, а также образовательными и государственными учреждениями.

E-klase не является информационной системой, созданной или управляемой государством. Её работу, обслуживание и развитие обеспечивает частная компания, и поддержка и развитие E-klase не финансируются из государственного бюджета.

В основе работы E-klase лежат принципы добровольности, открытого сотрудничества и самофинансирования. Благодаря этому каждому пользователю доступны как бесплатные, так и более удобные и широкие возможности комплекта Ģimenes komplekts. E-klase удобно использовать в различных рабочих средах — в том числе в мобильном приложении.