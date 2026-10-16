Маск заявил, что Roadster оснащён «манёвровыми соплами для управления высотой» и основными двигателями сзади, так что он «практически может летать как ракета».

Вечером в четверг техномагнат Илон Маск дал поклонникам Tesla возможность вблизи увидеть новейший и, возможно, самый амбициозный проект производителя электромобилей — долгожданный Tesla Roadster.

«Нам нужна аудитория, чтобы доказать, что это не ИИ и не СИ», — сказал Маск собравшимся на мероприятии, которое транслировалось в прямом эфире. «Так что вы сможете всем говорить, что видели это собственными глазами. Потому что в то, что вы увидите, трудно поверить».

В зрелищной демонстрации Roadster — единственный автомобиль Tesla с ручным управлением — поднялся по высокой изогнутой рампе, перевернулся вверх дном, затем вылетел с края, сделал переворот в воздухе и благополучно приземлился, под громкие аплодисменты зрителей.

«Ну, сработало», — отметил Маск.

По словам Ларса Морави, вице-президента Tesla по автомобильной инженерии, который выступал вместе с Маском, у Roadster на нижней поверхности кузова установлена «вентиляторная система присасывания», способная создавать перегрузку до 2 g, «чтобы машина могла переворачиваться вверх дном».

«А потом мы позаимствовали немного технологий у SpaceX, чтобы сделать всё остальное», — добавил он.

Маск уточнил, что у Roadster есть «система высотного контроля и основные ускорительные двигатели в задней части, так что он по сути может летать как ракета».

«Он может кувыркаться, выполнять безумную гимнастику», — сказал он, пошутив, что это «не обязательно автомобиль, оптимизированный с точки зрения безопасности».

Во время второй демонстрации это заявление проверили на практике: автомобиль разогнался, взмыл в воздух и выполнил трюк «кикфлип» над другими машинами Tesla.

В другой части показа Roadster разогнался с 0 до 60 миль в час менее чем за одну секунду.

На сайте Tesla говорится, что компания уже принимает предварительные заказы на автомобиль; предлагаются три версии — Performance, Thrust и Rocket. Версия Rocket заявлена как доступная только по приглашениям. Для первых двух моделей требуется депозит в размере 50 тысяч и 250 тысяч долларов соответственно.

По данным Tesla, запас хода Roadster превышает 300 миль, а максимальная скорость (для версии Rocket) составляет около 230 миль в час.