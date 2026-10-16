Спустя девять лет после первого анонса Илон Маск представил новое поколение Tesla Roadster. Во время презентации в Техасе электрический спорткар проехал по перевёрнутой поверхности, совершил воздушный манёвр и приземлился на колёса.

Компания также заявила о невероятном разгоне — до 97 км/ч всего за 0,81 секунды. Однако до появления такой машины на обычных дорогах ещё далеко, передает Entrevue.

Презентация состоялась 15 октября на испытательном полигоне SpaceX в Макгрегоре, штат Техас. Мероприятие транслировалось в интернете и стало одним из самых необычных показов автомобилей Tesla.

Машина перевернулась в воздухе и приземлилась на колёса

Главным событием вечера стала демонстрация возможностей прототипа Roadster.

Белый электромобиль поднялся по специальной изогнутой конструкции и оказался в перевёрнутом положении. Удерживаться на поверхности ему помогала система вентиляторов, создающая прижимную силу.

Затем машина оторвалась от конструкции, развернулась в воздухе и приземлилась на колёса.

В другом испытании Roadster совершил прыжок над несколькими автомобилями Tesla.

Для управления положением машины в воздухе использовались специальные двигатели, работающие на сжатом газе. Их разработка велась при участии специалистов SpaceX.

Разгон до 100 км/ч практически за секунду

Tesla также продемонстрировала возможности ускорения нового спорткара.

По данным компании, Roadster разогнался с места до 60 миль в час, или примерно 97 км/ч, за 0,81 секунды.

Это исключительно высокий показатель даже для современных электрических суперкаров.

Однако результат был получен во время демонстрации производителя и пока не подтверждён независимыми испытаниями.

Согласно представленным характеристикам, максимальная скорость автомобиля должна превышать 370 км/ч, а запас хода — 480 километров.

Технологии SpaceX вместо обычных автомобильных решений

Особенность нового Roadster заключается в использовании технологий, которые обычно не применяются в серийных автомобилях.

Система газовых двигателей создаёт дополнительную тягу и позволяет управлять положением машины во время коротких прыжков.

Tesla представила несколько вариантов Roadster, включая версии Performance, Thrust и наиболее экстремальную Rocket.

Последняя ориентирована на использование самых необычных возможностей экспериментальной силовой установки.

При этом показанные манёвры ещё не означают, что автомобиль сможет свободно летать над дорогами подобно самолёту или вертолёту.

Девять лет ожидания и новые сроки

Второе поколение Tesla Roadster впервые было представлено в ноябре 2017 года.

Первоначально Илон Маск обещал начать производство в 2020 году, однако сроки неоднократно переносились.

За это время Tesla выпустила другие модели и сосредоточила значительные ресурсы на разработке автономного транспорта, искусственного интеллекта и робототехники.

Теперь компания ориентируется на начало производства Roadster в 2028 году.

Окончательные цены и технические характеристики серийных версий пока остаются неопределёнными.

Когда летающая Tesla появится на дорогах?

Несмотря на эффектную презентацию, новому Roadster предстоит пройти ещё немало испытаний.

Особенно сложными могут оказаться вопросы безопасности и сертификации транспортного средства, использующего дополнительные двигатели для отрыва от земли.

Пока неясно, какие из продемонстрированных возможностей сохранятся в серийной модели и будут ли разрешены к использованию на дорогах общего пользования.

Таким образом, Tesla действительно удалось продемонстрировать автомобиль, способный ненадолго отрываться от земли и выполнять управляемые воздушные манёвры. Но между зрелищным прототипом и доступным покупателям транспортным средством остаётся значительная дистанция. Преодолеть её компания рассчитывает не раньше 2028 года.