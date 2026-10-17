Ученые обнаружили, что примерно 6,3% домашних кошек в США и Канаде заражены паразитом Giardia duodenalis, который может вызывать кишечные заболевания у животных и людей. Особенно часто инфекцию выявляют у котят, а зимой положительные результаты встречаются почти вдвое чаще, чем летом.

Когда речь заходит о паразитах, которыми кошки потенциально могут заразить человека, чаще всего вспоминают токсоплазму (Toxoplasma gondii). Однако существует и другой микроскопический организм, о котором многие владельцы домашних животных практически ничего не знают.

Это Giardia duodenalis — одноклеточный паразит, вызывающий лямблиоз. Заболевание может протекать бессимптомно, но иногда приводит к диарее, болям в животе, слабости и другим нарушениям здоровья. У молодых животных инфекция также может отрицательно влиять на рост и развитие.

Исследователи решили выяснить, насколько широко этот паразит распространен среди домашних кошек и какие животные подвергаются наибольшему риску заражения.

Работу возглавила ветеринарный врач Маргарет Уингерд из ветеринарного центра VCA SouthPaws в американском штате Вирджиния.

Ученые проанализировали более 157 тысяч образцов кала домашних кошек, собранных в США и Канаде. По словам авторов, это крупнейшее на сегодняшний день исследование распространенности Giardia duodenalis среди домашних кошек в Северной Америке.

С помощью ПЦР-тестирования паразита обнаружили в 9962 образцах. Таким образом, положительный результат получили в 6,3% случаев — приблизительно у каждой шестнадцатой обследованной кошки.

Котята заражаются значительно чаще

Одним из наиболее заметных результатов исследования стала зависимость частоты заражения от возраста животного.

Среди котят паразита обнаружили в 10,7% образцов. У кошек в возрасте десяти лет и старше этот показатель составил всего 1,3%.

Таким образом, у молодых животных положительные результаты встречались более чем в восемь раз чаще.

Исследователи предполагают, что это может объясняться развитием иммунной защиты. С возрастом кошки приобретают иммунитет к некоторым инфекциям, благодаря чему вероятность заражения снижается. Кроме того, котята могут чаще контактировать с источниками инфекции из-за особенностей поведения и условий содержания.

Выявились и другие закономерности. Коты заражались несколько чаще кошек, а среди взрослых животных некастрированные и нестерилизованные особи чаще оказывались носителями паразита.

Возможные причины — более активные перемещения, контакты с другими животными и различия в условиях содержания. Однако исследование не устанавливает, какой именно фактор играет решающую роль.

Почему зимой паразит встречается чаще

Ученые также обнаружили выраженные сезонные различия.

Летом Giardia duodenalis выявляли в 4,6% исследованных образцов, тогда как зимой — в 8,1%. По мнению авторов, причина может заключаться в способности паразита выживать во внешней среде.

Giardia duodenalis образует устойчивые цисты, которые способны длительное время сохраняться в прохладных и влажных условиях.

Жаркая и сухая погода, напротив, снижает их выживаемость. Это может объяснять, почему летом заражение выявляют реже.

При этом речь идет о результатах исследования в Северной Америке. Для оценки сезонных рисков в Латвии необходимы местные данные.

Может ли кошка заразить человека?

Особое внимание ученые уделили генетическим разновидностям Giardia duodenalis.

Дело в том, что не все варианты паразита одинаково опасны для человека. Некоторые преимущественно заражают животных, тогда как генетические группы A и B обладают зоонозным потенциалом, то есть способны заражать и людей.

Среди 9962 положительных образцов такие варианты обнаружили в 1840 случаях — приблизительно у 18,5% зараженных кошек.

Если учитывать все исследованные образцы, доля потенциально опасных для человека вариантов составила около 1,2%.

Это сравнительно небольшой показатель, однако авторы подчеркивают, что он заслуживает внимания.

При этом обнаружение у кошки потенциально зоонозного варианта паразита еще не означает, что животное обязательно заразит своего владельца. Лямблии передаются фекально-оральным путем, в частности через загрязненные воду, пищу и поверхности.

Каким кошкам стоит уделить особое внимание

Исследователи рекомендуют регулярно проводить анализы кала домашних кошек, особенно если животное относится к группе повышенного риска.

Особое внимание необходимо уделять котятам, а также кошкам, живущим в семьях с маленькими детьми, пожилыми людьми или людьми с ослабленной иммунной системой.

При появлении у животного продолжительной диареи, ухудшения аппетита, снижения веса или других признаков кишечного заболевания следует обратиться к ветеринару.

Для профилактики заражения важно регулярно очищать кошачий лоток, мыть руки после контакта с ним и следить за чистотой воды и мест содержания животных.

Авторы исследования отмечают, что Giardia duodenalis способна заражать широкий круг хозяев, поэтому представляет интерес не только для ветеринарии, но и для общественного здравоохранения.

Главный вывод исследования заключается в том, что даже внешне здоровая кошка может быть носителем кишечного паразита. При этом наиболее уязвимыми оказались молодые животные, а зимой вероятность выявления инфекции существенно возрастает.

Результаты масштабного исследования опубликованы в научном журнале PLOS One.