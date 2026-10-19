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Илон Маск пообещал раздать акции SpaceX всем детям США 0 48

Техно
Дата публикации: 19.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: SpaceX

Илон Маск заявил, что подарит по одной акции SpaceX «каждому ребенку в Америке», сообщил Bloomberg.

Издание отмечает, что Маск сделал это после того, как компания-конкурент в сфере искусственного интеллекта Anthropic заявила, что выделит часть своих акций для общественного блага.

«В следующем году я подарю по одной акции SpaceX каждому ребенку в Америке», — написал генеральный директор компании SpaceX в своем посте в соцсети X. «Это будет первый из многих подарков», — сообщил Илон Маск.

По оценкам Бюро переписи населения США, в стране насчитывается около 72 млн детей. При текущей цене акций SpaceX $146 стоимость пожертвования может составить примерно $10,5 млрд.

Для справки: SpaceX (Space Exploration Technologies Corp.) — американская частная космическая компания, основанная Илоном Маском в 2002 году. Компания занимается разработкой и производством ракет, космических кораблей и спутников, а также организацией космических запусков.

Наиболее известные проекты SpaceX:

Falcon 9 — ракета-носитель с многоразовой первой ступенью. Starship — сверхтяжёлая ракетно-космическая система, разрабатываемая в том числе для полётов к Луне и Марсу. Dragon — космический корабль для доставки людей и грузов на орбиту. Starlink — спутниковая система доступа в интернет.

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#благотворительность #Илон Маск #spacex #акции #дети
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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