В Крусткалнском природном заповеднике в Мадонском крае обнаружен необычный лишайник рода Chaenotricha, плодовые тела которого напоминают миниатюрные гвоздики. Эти малозаметные организмы тесно связаны с древесными грибами, а сам род стал известен науке только в 2023 году.

В Крусткалнском природном заповеднике в Мадонском крае обнаружили необычный гвоздевидный лишайник рода хенотриха (Chaenotricha). О находке сообщило Латвийское микологическое общество.

Лишайник обнаружила представитель общества Ренате Каупужа. Он рос на еловом трутовике фиолетовом — грибе, связанном с древесиной хвойных деревьев.

Крошечные организмы, напоминающие гвоздики

Особенность обнаруженного лишайника — необычная форма плодовых тел. Они выглядят как маленькие гвоздики, благодаря чему подобные организмы и получили название гвоздевидных.

Хенотрихи относятся к малозаметным лесным организмам, которые тесно связаны с трутовиками — грибами, растущими на древесине.

При этом род Chaenotricha был описан учеными сравнительно недавно, в 2023 году.

В Латвии их находят не впервые

В Латвийском микологическом обществе подчеркивают, что обнаружение в Крусткалнском заповеднике не является первой находкой представителей этого рода на территории страны.

Тем не менее каждое новое наблюдение помогает расширить сведения об их распространении и присутствии в латвийских лесах.

Находка также напоминает о том, что даже в хорошо изучаемых природных территориях можно обнаружить организмы, о существовании которых известно сравнительно немного.

Кто изучает такие находки

Латвийское микологическое общество было основано в 2002 году. Оно объединяет специалистов по грибам и лишайникам, исследователей слизевиков, а также любителей природы.

Общество занимается изучением грибов, лишайников и слизевиков, распространением знаний о них и содействием сохранению природного разнообразия Латвии.