Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Зачем NASA отправило на МКС модели человеческого мозга, сердца и искусственную сетчатку глаза 0 38

Техно
Дата публикации: 19.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: космос
ФОТО: NASA

На Международную космическую станцию доставили выращенные в лаборатории модели человеческого мозга и сердца, а также материалы для создания искусственной сетчатки глаза. Ученые рассчитывают, что эксперименты в условиях невесомости помогут не только защитить здоровье астронавтов, но и продвинуть исследования болезней Альцгеймера, Паркинсона и других заболеваний.

Космический корабль SpaceX Dragon доставил на Международную космическую станцию более 2,8 тонны груза, включая оборудование для новых медицинских экспериментов. Аппарат стартовал 13 октября в рамках 35-й коммерческой миссии SpaceX по снабжению NASA и пристыковался к МКС 15 октября.

Значительная часть научной программы посвящена изучению того, как микрогравитация влияет на человеческие ткани и можно ли использовать космические условия для разработки новых медицинских технологий.

Модели мозга помогут изучать нейродегенеративные заболевания

В рамках эксперимента AVATAR-ORg1 ученые будут в течение пяти недель наблюдать за небольшими выращенными в лаборатории моделями человеческого мозга — miBrains. Полученные результаты сравнят с аналогичными образцами, оставшимися на Земле.

Исследователи хотят выяснить, как ткани мозга развиваются и изменяются в космосе и можно ли использовать такие модели для изучения рисков, возникающих во время длительных космических полетов.

Другой эксперимент, MINDS, посвящен связи воспалительных процессов с нейродегенеративными заболеваниями. Ученые используют группы органоидов, содержащие клетки разных людей, чтобы исследовать механизмы развития болезней Альцгеймера, Паркинсона и рассеянного склероза.

Отдельное исследование Stellar Spheroids позволит изучить влияние невесомости на трехмерные модели тканей человеческого сердца. В перспективе результаты могут пригодиться при разработке и испытании лекарств.

Искусственную сетчатку попробуют создавать в невесомости

Еще один эксперимент, LambdaVision-1, связан с разработкой искусственной сетчатки глаза, способной в будущем помочь людям, теряющим зрение из-за дегенеративных заболеваний.

Технология основана на использовании светочувствительного белка бактериородопсина. Из сотен его слоев формируют структуру, которая должна воспроизводить способность фоторецепторов человеческого глаза поглощать свет.

Однако земная гравитация затрудняет создание равномерных слоев: отдельные участки получаются нестабильными.

Ученые надеются, что в условиях микрогравитации удастся сформировать более однородную структуру и повысить качество искусственной сетчатки.

Пока речь идет об экспериментальной технологии, а не о готовом методе восстановления зрения.

Как защитить астронавтов от потери костной массы и инфекций

Часть доставленного оборудования предназначена непосредственно для медицинской безопасности экипажа МКС.

Эксперимент ELISA MABL позволит проверить компактный анализатор, способный определять содержание антител, антигенов и белков в биологических образцах.

Если технология подтвердит свою эффективность, астронавты смогут проводить некоторые исследования непосредственно на станции, не отправляя образцы на Землю. В частности, это может помочь контролировать изменения костной ткани, которая теряет плотность при длительном пребывании в невесомости.

Другой эксперимент, GEARS, посвящен устойчивым к антибиотикам бактериям Enterococcus faecalis и Enterococcus faecium, обнаруженным на МКС.

Ученые намерены выяснить, как эти микроорганизмы развиваются в замкнутой среде космической станции и как снизить риск инфекций во время продолжительных миссий.

NASA рассчитывает, что исследования помогут сделать длительные космические полеты безопаснее, а полученные знания со временем найдут применение и в земной медицине.

×
#МКС #сердце
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Tesla Roadster Иконка видео
Изображение к статье: Ученик перед компьютером
Изображение к статье: дрон-сеткомет
Изображение к статье: автовышки с зенитчиками

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Американская певица Бритни Спирс представила ранее не издававшуюся композицию
Культура &
Изображение к статье: Премии чиновникам
Политика
Изображение к статье: посылки
Наша Латвия
1
Изображение к статье: SpaceX
Техно
Изображение к статье: Кушнер, Трамп и Путин
В мире
Изображение к статье: 7 жертв многодетных мам ради семьи
Люблю!
Изображение к статье: Американская певица Бритни Спирс представила ранее не издававшуюся композицию
Культура &
Изображение к статье: Премии чиновникам
Политика
Изображение к статье: посылки
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео