На Международную космическую станцию доставили выращенные в лаборатории модели человеческого мозга и сердца, а также материалы для создания искусственной сетчатки глаза. Ученые рассчитывают, что эксперименты в условиях невесомости помогут не только защитить здоровье астронавтов, но и продвинуть исследования болезней Альцгеймера, Паркинсона и других заболеваний.

Космический корабль SpaceX Dragon доставил на Международную космическую станцию более 2,8 тонны груза, включая оборудование для новых медицинских экспериментов. Аппарат стартовал 13 октября в рамках 35-й коммерческой миссии SpaceX по снабжению NASA и пристыковался к МКС 15 октября.

Значительная часть научной программы посвящена изучению того, как микрогравитация влияет на человеческие ткани и можно ли использовать космические условия для разработки новых медицинских технологий.

Модели мозга помогут изучать нейродегенеративные заболевания

В рамках эксперимента AVATAR-ORg1 ученые будут в течение пяти недель наблюдать за небольшими выращенными в лаборатории моделями человеческого мозга — miBrains. Полученные результаты сравнят с аналогичными образцами, оставшимися на Земле.

Исследователи хотят выяснить, как ткани мозга развиваются и изменяются в космосе и можно ли использовать такие модели для изучения рисков, возникающих во время длительных космических полетов.

Другой эксперимент, MINDS, посвящен связи воспалительных процессов с нейродегенеративными заболеваниями. Ученые используют группы органоидов, содержащие клетки разных людей, чтобы исследовать механизмы развития болезней Альцгеймера, Паркинсона и рассеянного склероза.

Отдельное исследование Stellar Spheroids позволит изучить влияние невесомости на трехмерные модели тканей человеческого сердца. В перспективе результаты могут пригодиться при разработке и испытании лекарств.

Искусственную сетчатку попробуют создавать в невесомости

Еще один эксперимент, LambdaVision-1, связан с разработкой искусственной сетчатки глаза, способной в будущем помочь людям, теряющим зрение из-за дегенеративных заболеваний.

Технология основана на использовании светочувствительного белка бактериородопсина. Из сотен его слоев формируют структуру, которая должна воспроизводить способность фоторецепторов человеческого глаза поглощать свет.

Однако земная гравитация затрудняет создание равномерных слоев: отдельные участки получаются нестабильными.

Ученые надеются, что в условиях микрогравитации удастся сформировать более однородную структуру и повысить качество искусственной сетчатки.

Пока речь идет об экспериментальной технологии, а не о готовом методе восстановления зрения.

Как защитить астронавтов от потери костной массы и инфекций

Часть доставленного оборудования предназначена непосредственно для медицинской безопасности экипажа МКС.

Эксперимент ELISA MABL позволит проверить компактный анализатор, способный определять содержание антител, антигенов и белков в биологических образцах.

Если технология подтвердит свою эффективность, астронавты смогут проводить некоторые исследования непосредственно на станции, не отправляя образцы на Землю. В частности, это может помочь контролировать изменения костной ткани, которая теряет плотность при длительном пребывании в невесомости.

Другой эксперимент, GEARS, посвящен устойчивым к антибиотикам бактериям Enterococcus faecalis и Enterococcus faecium, обнаруженным на МКС.

Ученые намерены выяснить, как эти микроорганизмы развиваются в замкнутой среде космической станции и как снизить риск инфекций во время продолжительных миссий.

NASA рассчитывает, что исследования помогут сделать длительные космические полеты безопаснее, а полученные знания со временем найдут применение и в земной медицине.