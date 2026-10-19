Российский военный спутник "Космос-2612" критически сблизился с радиолокационным спутником X36 финско-американской компании ICEYE, поставляющей данные Украине. По данным мониторингового ресурса Orbital Radar, сейчас расстояние между этими аппаратами на орбите составляет всего 26 метров, в то время как критическим считается сближение спутников на расстояние менее одного километра. Скорость спутников относительно друг друга равняется нулю.

Вашингтонский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) еще 15 октября обратил внимание на то, что "Космос-2612" взял курс на сближение с X36. По мнению аналитиков этой организации, российский спутник может предпринять действия, угрожающие западному аппарату. Популяризатор космонавтики Георгий Тришкин в своем Telegram-канале предполагает, что речь может идти о попытке заставить операторов X36 часто корректировать орбиту своего спутника, что потенциально приведет к повышенной трате топлива и сокращению срока работы аппарата.

"Космос-2612" был выведен на низкую околоземную орбиту в апреле 2026 года, вместе с пятью другими российскими спутниками. Компания ICEYE была основана в Финляндии в 2014 году и имеет американское подразделение. Радары спутников ICEYE способны получать изображения ночью и сквозь облачность. Компания предоставляет спутниковые данные госзаказчикам США и Украине. При этом точно неизвестно, поставляются ли Киеву разведданные конкретно со спутника X36, указывает Тришкин.

Россия угрожала немецким спутникам в космосе

Это не первый случай, когда российские спутники ведут себя угрожающе по отношению к западным. Так, в ноябре 2025 года СМИ сообщили, что орбитальные аппараты РФ сближались со спутниками бундесвера на дистанцию, на которой возможен перехват сигналов. Работа одного из немецких спутников была нарушена.

В апреле того же года американские аналитики обнаружили признаки выхода их строя российского спутника "Космос-2553". Власти США заявляли, что этот спутник - часть программы РФ по разработке ядерного оружия для уничтожения таких орбитальных систем, как Starlink, которые используются в ходе отражения атак России украинскими военными. "Космос-2553" был выведен на орбиту за несколько недель до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.