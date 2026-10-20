Япония успешно запустила космическую миссию Martian Moons eXploration (MMX), которая должна помочь раскрыть происхождение спутников Марса. На борту аппарата находится небольшой ровер Idefix, разработанный Германией и Францией. В 2029 году он должен совершить посадку на Фобос, а в 2031 году ученые рассчитывают получить первые образцы грунта этого спутника.

С японского космодрома на острове Танегасима успешно стартовала ракета H3 с исследовательским аппаратом, направляющимся к спутникам Марса. Об этом сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на DPA.

Беспилотной миссией Martian Moons eXploration (MMX) руководит Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA). Одним из ее ключевых элементов станет ровер Idefix, совместно разработанный специалистами Германии и Франции.

Ожидается, что после примерно годичного перелета космический аппарат достигнет Марса в 2027 году и выйдет на орбиту вокруг планеты.

Посадка без посадочного аппарата

В конце 2028 года или начале 2029 года ровер Idefix планируется сбросить на поверхность Фобоса с высоты около 40 метров.

В отличие от обычных космических посадочных аппаратов, он достигнет поверхности в свободном падении. Это станет возможным благодаря небольшой массе ровера и крайне слабой гравитации спутника.

По данным Германского центра авиации и космонавтики (DLR), Idefix весит всего 25 килограммов. По размерам он сопоставим с ящиком для бутылок, но при этом оснащен многими приборами, которые обычно устанавливают на значительно более крупные исследовательские аппараты.

После посадки ровер должен провести на Фобосе около 100 дней, изучая его поверхность.

Если миссия пройдет успешно, Idefix станет первым ровером, работавшим на одном из спутников Марса.

Что известно о Фобосе

У Марса два естественных спутника — Фобос и Деймос. Вместе с земной Луной они являются единственными естественными спутниками планет внутренней части Солнечной системы.

Оба спутника значительно меньше Луны и имеют неправильную форму. Ширина Фобоса в самой широкой части составляет менее 27 километров, а максимальный диаметр Деймоса — около 15 километров.

Условия на Фобосе экстремальные: температура его поверхности может колебаться от минус 150 до плюс 30 градусов Цельсия.

Ученые хотят выяснить происхождение спутников Марса

Одна из главных задач миссии MMX — установить, как появились Фобос и Деймос. Ученые рассматривают две основные гипотезы. Согласно первой, спутники когда-то были астероидами, которые Марс захватил своей гравитацией. По второй версии, они сформировались из обломков, выброшенных в космос после мощного столкновения с планетой.

Исследования поверхности Фобоса и анализ образцов его грунта могут помочь определить, какая из гипотез ближе к истине.

Кроме того, ученые надеются получить новые сведения о формировании Марса и ранней истории Солнечной системы. Результаты миссии могут оказаться полезными и для исследований условий, связанных с возникновением жизни.

Возвращение образцов грунта Фобоса на Землю запланировано на 2031 год.