Астрономы предложили новое объяснение загадочного гамма-излучения, которое фиксируют в Млечном Пути с 2009 года. Его источником может быть столкновение двух нейтронных звезд, произошедшее сотни или тысячи лет назад. Если гипотеза подтвердится, ученые впервые обнаружат остаток такого события в нашей галактике.

В Млечном Пути существует необычный источник гамма-излучения HESS J1507−622, который уже более 15 лет ставит ученых в тупик. Он не похож на другие известные объекты, испускающие гамма-лучи, и не имеет характерного для них сопутствующего рентгеновского или радиоизлучения.

Теперь исследователи предложили объяснение этой загадки: возможно, астрономы наблюдают последствия столкновения двух нейтронных звезд. Результаты новой работы, которая пока не прошла научное рецензирование, опубликованы на платформе arXiv и направлены в журнал The Astrophysical Journal Letters.

Что происходит при столкновении нейтронных звезд

Нейтронные звезды — одни из самых плотных объектов во Вселенной. Они возникают после взрывов некоторых массивных звезд, когда их ядра сжимаются под действием гравитации.

В результате масса, превышающая массу Солнца, оказывается заключена в сферу размером с небольшой город. Вещество сжимается настолько сильно, что протоны и электроны превращаются в нейтроны.

Если две нейтронные звезды образуют двойную систему, со временем они могут сблизиться и столкнуться. Такое слияние сопровождается мощным космическим взрывом, который называют килоновой.

За считаные мгновения килоновая способна высвободить столько энергии, сколько Солнце излучает за сотни тысяч лет.

Именно во время подобных событий образуется значительная часть тяжелых химических элементов, включая золото и другие драгоценные металлы. Таким образом, столкновения нейтронных звезд связаны не только с далекими космическими процессами, но и с происхождением некоторых веществ, существующих на Земле.

Почему загадочное излучение заинтересовало ученых

Слияние нейтронных звезд может сопровождаться коротким гамма-всплеском, который обычно длится менее двух секунд.

Один из наиболее известных примеров — событие GW170817, зарегистрированное в 2017 году в галактике NGC 4993 примерно в 140 миллионах световых лет от Земли.

Однако HESS J1507−622 ведет себя совершенно иначе. Вместо кратковременной вспышки астрономы наблюдают устойчивое гамма-излучение, происхождение которого до сих пор не удалось убедительно объяснить.

Ранее ученые уже предполагали, что источником могла быть килоновая. Согласно одной из гипотез, во время столкновения нейтронных звезд в космос выбрасываются протоны, разогнанные до огромных энергий. Сталкиваясь с веществом межзвездной среды, они могут создавать гамма-излучение.

Проблема заключалась в расчетах: для такого сценария потребовался бы значительно более мощный взрыв, чем ожидается при обычной килоновой.

Новое объяснение: дело может быть в электронах

Авторы новой работы предложили изменить ключевой элемент гипотезы. По их расчетам, источником гамма-излучения могли стать не протоны, а электроны.

Электроны более чем в 1800 раз легче протонов, поэтому их можно разогнать до необходимых энергий при менее мощном взрыве.

Это позволяет объяснить наблюдаемое гамма-излучение без необходимости предполагать необычайно высокую энергию первоначального столкновения.

Если расчеты верны, HESS J1507−622 может оказаться остатком древней килоновой, излучение от которого ученые продолжают наблюдать спустя длительное время после самого взрыва.

Когда мог произойти взрыв

По оценкам исследователей, загадочный объект находится на расстоянии от 12 000 до 47 000 световых лет от Земли.

Само столкновение нейтронных звезд, возможно, произошло от 200 до 3000 лет назад — если отсчитывать время по моменту, когда свет события достиг Земли.

Однако пока речь идет только о научной гипотезе. Работа еще ожидает рецензирования, а для подтверждения происхождения HESS J1507−622 потребуются дополнительные доказательства.

Если предположение подтвердится, астрономы впервые получат возможность изучить остаток столкновения нейтронных звезд непосредственно в Млечном Пути.