Из-за обнаруженных на глобальном уровне критических уязвимостей в языке программирования PHP доступ к нескольким цифровым ресурсам Латвии ограничен, сообщает учреждение по предотвращению киберинцидентов Cert.lv.

Сайт Латвийского общественного СМИ (LSM) закрыт из-за рисков кибербезопасности. Об этом свидетельствует уведомление, которое видят посетители портала.

«Из-за рисков кибербезопасности сайт временно закрыт. Приносим извинения за неудобства!» — говорится в сообщении для посетителей LSM.lv.

Пока неизвестно, как долго портал будет недоступен и какие именно риски кибербезопасности были выявлены.

Доживем до понедельника

Ограничения введены сознательно, чтобы защитить государственные информационные системы от возможных кибератак.

Как пояснили в Cert.lv, профилактические меры безопасности будут применяться выборочно, чтобы снизить угрозу и обеспечить своевременную установку обновлений безопасности.

Ожидается, что жителей, пользующихся государственными цифровыми услугами с территории Латвии, ограничения не затронут. Для пользователей за рубежом они могут сохраняться до понедельника, 26 октября, в зависимости от скорости установки обновлений.

При этом у Cert.lv пока нет сведений о том, что какая-либо информационная система в Латвии была взломана с использованием обнаруженных уязвимостей.

В чём заключается угроза

Как сообщалось ранее, в PHP обнаружены две критические уязвимости, получившие обозначения CVE-2026-109618 и CVE-2026-109619. Обе получили оценку опасности 9,2 балла из 10 по стандарту CVSS v4.0.

Согласно имеющейся информации, эти уязвимости потенциально позволяют злоумышленникам выполнять произвольные команды в уязвимой системе без предварительной аутентификации.

Команда безопасности PHP сообщила, что исправления будут выпущены в среду в 17:00 по латвийскому времени. Разработчики также опубликовали рекомендации по снижению рисков для неподдерживаемых версий программного обеспечения. Однако эти меры лишь частично ограничивают возможности атак и не заменяют полноценные обновления безопасности.

Предприятия призывают срочно проверить свои системы

Cert.lv обращается и к частным компаниям с призывом незамедлительно проверить используемые системы и установить доступные обновления безопасности.

Особое внимание рекомендуется уделить общедоступным сайтам, интернет-магазинам, клиентским порталам и другим критически важным для бизнеса системам.

PHP широко используется при создании сайтов, поэтому обнаруженные уязвимости представляют потенциальную угрозу для большого количества информационных систем.

В связи с этой угрозой в разных странах мира временно приостановлена работа отдельных сайтов.

В Латвии временно прекращена работа сайта и мобильного приложения Латвийского радио, а также портала общественных СМИ Lsm.lv.

Пользователи соцсетей не скрывают беспокойства

Недоступность сайта LSM вызвала вопросы и у пользователей социальных сетей. Некоторые комментаторы обратили внимание на то, как подобная ситуация может повлиять на доступность информации в случае кризиса.

Айвилс пишет: «Это просто поразительно! А теперь представим себе такие сообщения в час X. Противник теперь знает, с чего начать. И прекрасно понимает, что никто ни к чему не готов. Каждый остаётся на своём месте!!!»

Другой пользователь социальной сети иронизирует: «В кризис ищите информацию на LSM, говорили они. Будет весело, говорили они».

Робертс также признаётся, что не помнит подобной ситуации: «Действительно, такого не припомню. Похоже, из всего, что у нас есть, в офлайне сейчас находится только LSM».

Андрис вспоминает: «Во время баррикад радиостанция Latvijas Radio построила целую резервную радиостанцию в секретном месте. Это сделали энтузиасты — радиоинженеры во главе с Айгарсом Семевичем — за собственные средства. А теперь богатое LSM не может запустить одну простую резервную веб-страницу, на которой была бы хотя бы минимальная информация о происходящем!»

Правительственные сайты в Европе отключают из-за критических уязвимостей в PHP

Правительственные веб-сайты в Европе и других странах были отключены в среду, 21 октября, после того как стало известно о критических уязвимостях в широко используемом языке программирования PHP. Об этом сообщил Reuters. Операторы сайтов в спешке принимают меры по защите систем.

Разработчики PHP заявили во вторник, что выявили две критические уязвимости, и призвали пользователей обновить сайты, как только будет выпущено исправление. Поскольку появились сообщения о том, что хакеры уже используют бреши для взлома, госучреждения Нидерландов и Финляндии в качестве меры предосторожности отключили свои сайты. Нидерландское агентство по кибербезопасности заявило, что отключило и собственные ресурсы.

Агентства по кибербезопасности Европы, Австралии, Японии и Великобритании призвали пользователей PHP немедленно обновить системы или отключить сайты до установки исправлений. По словам официальных лиц, уязвимыми могут быть все версии, начиная с PHP 5, но разработчики пока не раскрыли, какие именно версии затронуты.

PHP лежит в основе значительной части интернета, поэтому под угрозой может оказаться большое число сайтов. По данным компании Huntress, язык незаметно используется на платформах WordPress, Drupal, Joomla и Magento, на общем хостинге, в панелях управления и множестве другого ПО.