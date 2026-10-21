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В Латвии отключены порталы правительства, министерств, госведомств – что случилось? 1 1425

Техно
Дата публикации: 21.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: интернет РНР

Сайты президента ЛР, Кабинета министров, Министерств внутренних и внешних дел, общественного СМИ (LSM), Госполиции не открываются. Об этом свидетельствуют уведомления, которые видят посетители госпорталов.

В частности сайт правительства Латвийской Республики выдает такую надпись: «По техническим причинам этот сайт в настоящее время недоступен. Приносим извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, попробуйте зайти позже!».

Попозже просят зайти полицейские, военные, президент Латвии и журналисты, живущие за госсчет.

«Из-за рисков кибербезопасности сайт временно закрыт. Приносим извинения за неудобства!» — об этом говорится в сообщении для посетителей LSM.lv, который обычно публикует более разнообразные новости.

Пока неизвестно, как долго порталы будут недоступены и какие именно риски кибербезопасности были выявлены.

Как сообщал bb.lv, сегодня по миру прокатилась тревога. Огромное количество сайтов может перестать работать из-за критической уязвимости, обнаруженной в их программном обеспечении, сообщает Reuters. Речь идет о PHP – языке программирования, который формирует страницы большинства сайтов, которые запрашивают пользователи.

Из-за обнаруженных на глобальном уровне критических уязвимостей в языке программирования PHP доступ к цифровым ресурсам Латвии ограничен, со ссылкой на учреждение по предотвращению киберинцидентов Cert.lv.

Ограничения введены сознательно, чтобы защитить государственные информационные системы от возможных кибератак.

А вот как вечером 21 октября выглядели некоторые государственные сайты:

LSM112.png

LSM111.png

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#Латвия #интернет #технологии #кибербезопасность #министерства #правительство
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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